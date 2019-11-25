«Не вижу в этом ничего критичного», – глава СБУ Баканов об увольнении семи сотрудников николаевского ведомства

Глава СБУ Иван Баканов, комментируя увольнение семи сотрудников УСБУ в Николаевской области, заявил, что такое решение принял Виталий Герсак, и он его в этом поддерживает.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось, что приказом главы СБУ были выведены в распоряжение семь сотрудников УСБУ в Николаевской области, среди которых заместитель руководителя ведомства Петр Майданюк и и.о. начальника спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (отдел «К») Константин Бурченко.

– Руководитель СБУ (Виталий Герсак, – ПН) выводил, потому что считал, что такое управленческое решение необходимо. Он принял такое решение. Я в курсе, каких людей выводили. Не вижу в этом ничего критичного, – отметил в свою очередь Иван Баканов.

Стоит отметить, что 19 ноября глава УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак представил нового руководителя Очаковского отделения ведомства Дмитрия Яремчука. Предыдущий руководить отделения был в числе тех, кого отстранили.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле этого глава СБУ Иван Баканов уволил начальника Николаевского отдела «К» СБУ, а его место занял заместитель Константин Бурченко, на давление которого жаловались бизнесмены.

Как известно, ранее ЧП «Захід» заявило, что его работу заблокировали «по указке СБУ, без оснований», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании заявили, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании. Позже директор фирмы заявил, что с подобной ситуацией сталкиваются все крупные налогоплательщики Николаевской области.