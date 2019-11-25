Президент Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.
Соответствующий указ о назначении размещен на сайте Президента.
Отметим, ранее Кабинет министров согласовал кандидатуру Сергея Осачука на должность главы Черновицкой ОГА.
Сергей Осачук - кандидат исторических наук, переводчик. В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрийской республики в Черновцах. Также был на должности советника городского головы.
Напомним, ранее Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА.