Президент Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА

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Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Соответствующий указ о назначении размещен на сайте Президента.

Отметим, ранее Кабинет министров согласовал кандидатуру Сергея Осачука на должность главы Черновицкой ОГА.

Сергей Осачук - кандидат исторических наук, переводчик. В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрийской республики в Черновцах. Также был на должности советника городского головы.

Напомним, ранее Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА.

Роман Свиридов

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