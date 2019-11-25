Подал в отставку глава Национальной службы здоровья, которого связывают с влиятельным сторонником Порошенко

Глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Петренко заявил, что не может найти общий язык с новым руководством Министерства охраны здоровья. При этом он считает, что создал Нацслужбу здоровья с нуля.

«Причина [отставки] – у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы охраны здоровья. И это мешает работать и мне, и им», - написал Петренко.

Олега Петренко связывают с экс-нардепом от «Блока Петра Порошенко» Сергеем Березенко, который приближен к бывшему Президенту Украины. По имеющейся информации, Березенко лоббировал назначение Петренко главой Национальной службы здоровья.

Национальная служба здоровья Украины является центральным органом исполнительной власти и занимается сферой государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Нацслужба является заказчиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, а также вносит предложения по формированию государственной политики в сфере медицины.