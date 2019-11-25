Президент Украины подписал закон об уголовной ответственности депутатов и чиновников за незаконное обогащение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений… относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов», который Верховная Рада приняла 31 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов государственных и местных чиновников.

В частности, документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 «Незаконное обогащение», согласно которой приобретение активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (6,24 миллиона гривен - ПН) превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Под активами понимаются денежные средства (в частности наличные, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Это будет гарантией беспристрастного рассмотрения.

Статья 290 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривает, что иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется по активам, приобретенным после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также по доходам от этих активов.

Сумма необлагаемого минимума доходов граждан устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, равной 50% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2019 году – 960,5 гривен - ПН).