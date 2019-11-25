Передача кораблей и газовый вопрос: Зеленский поговорил с Путиным по телефону

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Зеленского. 

«Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах», – говорится в сообщении.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.

Также о разговоре сообщила и пресс-служба Администрация президента Путина. 

«С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в сообщении пресс-службы Кремля не упомянули о том, что Владимир Зеленский поднял вопрос о возвращении вооружения и документации, которые была на захваченных Россией кораблях ВМСУ. 

«Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – добавили у Путина.

Напомним, во время своего визита в Очаков президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится к России, чтобы ей вернули оборудование, похищенное с трех захваченных кораблей.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем.

Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября. 20 ноября корабли – два катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» – прибыли в военный порт в Очаков, где их встретил Владимир Зеленский, командование ВМС, местная власть и нардепы. По словам Владимира Зеленского, он договорился о возврате кораблей с Владимиром Путиным по телефону. 

Анатолий Чубаченко

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