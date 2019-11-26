Сессия Николаевского облсовета: Неизвестный сообщил в полицию, что здание заминировано

Во вторник, 26 ноября, депутаты Николаевского областного совета собрались на 30-ю внеочередную сессию.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Основные вопросы, которые сегодня вынесены на повестку дня - это снятие полномочий заместителя главы облсовета с Андрей Кротова и назначение новых заместителей, а также вопросы распределения бюджета.

Отметим, Виктория Москаленко, путем снятия Кротова и назначения новых заместителей, по словам собеседника издания "Преступности.НЕТ", пытается сохранить свое влияние на депутатский корпус и фактически продолжать управление, даже если ей придется сложить с себя полномочия. Или хотя бы лишить такой Александра Стадника возможности влиять на решения облсовета. Андрей Кротов ее не устраивает, потому что, по ее словам, формально он уже работает «на четвертом этаже», то есть с руководством облгосадминистрации.

В зале ведется видеотрансляция:

10:56 Депутаты со второго раза согласились выйти из зала облсовета, в помещение зашли кинологи с собакой.

10:24 В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области "Преступности.НЕТ" подтвердили информацию о том, что поступил сигнал о минировании здания облсовета. На спецлинию "102" позвонил неизвестный мужчина и заявил, что здание заминировано. Больше никакой информации не предоставил и бросил трубку. На место выдвинулись сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи с собакой, спасатели.

10:19 Во время регистрации депутатов Москаленко сообщила, что по информации "102" здание облсовета заминировано. Депутатам надо было общим голосованием решить, продолжать ли работу, однако в зале зарегистрировалось всего 17 депутатов, поэтому сессия неполномочная.



10:16 В комментарии "Преступности.НЕТ" глава партии "Наш край" Юрий Кормышкин сообщил, что не будет голосовать за возможную отставку Москаленко, потому что это - политическое решение главы ОГА Александра Стадника, хотя сам Кормышкин не доволен работай главы облсовета. В то же время, он сказал, что решение снятие полномочий с Андрей Кротова было выдвинуто депутатом Владимиром Фроленко и поддержано фракциями "Наш край" и "Европейская солидарность".

10:03 Кроме вопросов об изменении в кадрах облсовета и перераспределения бюджета, депутаты будут рассматривать внесение изменений в программу "Турбота", которые активно обсуждались в течение нескольких комиссий и вызвали конфликт между депутатским корпусом и сотрудниками облгосадминистрации.

10:00 Пока заседание не началось, перед зданием облсовета проходит митинг.

Напомним, в четверг, 7 ноября, в Николаевском областном совете прошла внеочередная сессия. Главные вопросы - снятие полномочий с заместителя главы облсовета Андрея Кротова и назначение новых заместителей так и не были рассмотрены депутатами.