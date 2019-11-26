Экс-сотрудник николаевской «Зори» стал замглавы «Укроборонпрома» по судостроению

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичиус назначил своим заместителем по судостроению и морской технике Дениса Кравченко.

Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

«Главная задача Кравченко на новой должности - финансовое оздоровление предприятий отрасли», – отметили в госконцерне.

В «Укроборнопроме» уточнили, что Кравченко ранее работал на госпредприятии «НПК «Зоря» -«Машпроект», а затем руководил департаментом промышленности и энергетики «Schneider Electric». Учился в «UNC Kenan-Flagler Business School»(США).

Предприятия судостроения и морской техники «Укроборонпрома», кроме Николаевского судостроительного завода и «Зори»-«Машпроекта», включают в себя еще ряд заводов и конструкторских бюро: «Херсонский государственный завод «Паллада», ПАО «Херсонский завод «Судмаш», ЦКБ «Изумруд»,, ПАО НПО «Киевский завод автоматики», НИИ радиолокационных систем «Квант-Радиолокация», Киевский государственный завод «Буревестник», Украинский государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», ОКБ «Луч», ПАО «Завод Фиолент», ОАО Феодосийская судостроительная компания «Море», «Стеклопластик», Специальная производственно-техническая база «Пламя», Конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит», Центральное конструкторское бюро «Черноморец», Феодосийский судомеханический завод (АР Крым), «Оризон-Навигация», Исследывательско-проектный центр кораблестроения.

Согласно его декларации за 2018 год, Кравченко проживает в Киеве, где владеет половиной квартиры на 68 квадратных метров и пользование еще одной столичной квартирой на 58,9 квадратов. Также он задекларировал квартиру в Николаеве площадью 51,4 квадратов, которая судя по всему принадлежит его родителям.

У него есть акции «Schneider Electric SE» на 710 тысяч 238 гривен и от этой компании в прошлом году он получил 25 тысяч 909 гривен дивидендов.

В 2018 году он работал в «Интерпроект Gmbh», где заработал 87 тысяч 986 гривен.

На банковских счетах Кравченко почти 65 тысяч гривен и 2331 евро, а наличкой он хранит 117 тысяч долларов, 17 тысяч евро и 83 тысячи гривен.

Напомним, что глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что николаевский завод «Зоря-Машпроект» не реформирован и его тяжело продать.

Ранее также сообщалось, что концерн «Укроборонпром» не планирует включать николаевский завод «Зоря-Машпроект» в список объектов на приватизацию.