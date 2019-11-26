Суд дал ГБР доступ к данным паспортов экс-президента Порошенко

Государственное бюро расследований получило решением Печерского районного суда Киева доступ к данным дипломатического и служебного паспортов бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Документы находятся в Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство ГБР. Допуск к документам предоставлен группе детективов. Теперь они могут изучить служебный паспорт гражданина для въезда в Украину и выезда из Украины, данные дипломатического паспорта и все документы, которые выдавались и были составлены при их оформлении и выдаче.

Ранее суд дал следователям ГБР доступ к информации о суммах зарплаты, доходов и страховых взносов политика за 5 лет. Это было сделано в рамках расследования обстоятельств отдыха Порошенко на Мальдивах. Такие действия правоохранителей в «ЕС» назвали бессмысленными, поскольку, как утверждают соратники экс-главы государства, все декларации Порошенко находятся в открытом доступе.

Напомним, на Рождество Порошенко с семьей совершили частную поездку на Мальдивы «с целью короткого отдыха». Журналисты выяснили, что за 6 дней отдыха президент заплатил около 14 миллионов гривен. Однако у политика, ссылаясь на его электронную декларацию, заявили, что отдых его обошелся в два раза дешевле. Вместе с тем экс-глава АП Андрей Портнов сообщил о том, что были найдены доказательства того, что границу Порошенко пересекал по поддельным паспортам. Но в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

Ранее в ГБР рассказали о 13 уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко.