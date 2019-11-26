В Кабмине заявили о снижении цены на газ для населения на 7%

Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

- Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019, - отметил министр.

Оржель подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.

Напомним, ранее премьер Гончарук заявлял, что правительство не планирует в ближайшее время повышать тарифы.