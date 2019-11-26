«Это энергетическая безопасность для всей Европы», - Зеленский настаивает на подписании договора с РФ о транзите газа

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину.

Об этом он заявил на брифинге во вторник в Таллинне.

- Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник - ПН), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы, - сказал он.

Отметим, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом, учитывая большие запасы газа в хранилищах цена может стать одной из самых низких в истории переговоров.

Напомним, 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.

В то же время, российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Также ранее премьер Гончарук заявлял, что Украину устроит заключения только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия