«Коррумпированные и неэффективные», - экс-глава НБУ Гонтарева раскритиковала работу бывших Генпрокуроров Луценко и Шокина

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева снова выступила с резкой критикой в адрес двух экс-генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко. Во время своего выступления в Лондонской школе экономики она назвала их «неэффективными и коррумпированными».

Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы Марьяна Драч в своем Twitter.

- Я работала с Генпрокурорами Шокиным и Луценко, они неэффективны и коррумпированы. Мы передали тонны информации о злоупотреблениях тогдашнего руководства Приватбанка, кого привлекли к ответственности? - в частности заявила с трибуны Валерия Гонтарева.

Напомним, что Порошенко назначил Гонтареву главой Нацбанка в 2014 году. Ее назначение связывали с тем (как пишет «Инсайдер»), что в свое время компания Гонтаревой «ICU» сопровождала сделки по привлечению финансирования для бизнеса «Roshen» в России.

Ранее, 30 августа, экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте сгоревшего дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную ракету.

Отметим, Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.