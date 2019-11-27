Генпрокурор Рябошапка уволил скандального прокурора Кулика

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика.

Об этом Рябошапка рассказал в комментарии РБК-Украина.

Генпрокурор подтвердил, что приказ подписан 22 ноября.

- Кулик уволен из ГПУ из-за не прохождения аттестации. Это правда, - сообщил он.

Отметим, 24 октября Кулик не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора.

Напомним, экс-прокурор сил АТО Константин Кулик покупал дорогую недвижимость, стоимость которой превышала его доходы за пять лет. В июне 2016 года сотрудники НАБУ провели обыски у Кулика. Тогда он отказался получить уведомление о подозрении в присутствии понятых, а затем не явился на допрос в ГПУ. Затем Кулик стал занимать должность в Генеральной прокуратуре.

Отметим, что с 2012 по 2014 годы Константин Кулик работал в прокуратуре Николаевской области на должности начальника отдела по надзору за транспортом. Он считался креатурой первого зама прокурора области Алексея Денисюка, которого уволили в 2014 году согласно «Закону об очищении власти». Также стоит отметить, что Денисюк родом из города Ровно, откуда и генпрокурор Юрий Луценко.