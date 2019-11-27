«Нафтогаз» выиграл апелляцию у «Газпрома» в суде Швеции – российская компания обязана выплатить $2,56 миллиарда

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) не удовлетворил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража в споре с НАК Нафтогаз Украины, согласно которому российская компания обязана выплатить украинской $2,56 млрд.

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Подробности немного позже», - написал он.

Как сообщал Витренко перед началом слушаний по апелляции, первая жалоба Газпрома касается решения арбитража, которое обнулило обязательства Нафтогаза по положениям контракта «бери или плати». Благодаря этому решению, Украина не должна платить России около $80 млрд, пояснял он.

Как сообщалось ранее, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь «Газпром» подтвердил, что должен выплатить НАК «Нафтогаз Украина» $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, «Газпром» отказался начать в марте газ поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время «Укртрансгаз» заявил, что «Газпром» с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа «Газпрома» в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Также напомним, что в июне 2018 года в апелляционном шведском суде удовлетворили ходатайство российского «Газпрома» о приостановлении решения Стокгольмского арбитража по спору компании с украинским «Нафтогазом».