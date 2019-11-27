Высший антикорупционный суд избирает меру пресечения для мэра Львова Садового – Кличко заявил, что готов взять его на поруки ОНЛАЙН

Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому по делу против него о злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном.

Как известно, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. В САП заявили, что будут просить отправить Садового под стражу с альтернативой в виде залога в 50 млн гривен.

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13:18 На заседание суда пришел Киевский городской глава Виталий Кличко, который заявил, что готов взять на поруки Садового. С таким же заявлением выступил и его советник Дмитрий Белцерковец.

В зале суда присутствуют и бывшие народные депутаты Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова, которые также выразили готовность взять Садового на поручительство.

13:10 Садовый заявил, что хотел бы, чтобы суд отказал прокуратуре в обеспечении пресечения по делу против него о злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном. По его словам, ранее в НАБУ считали это дело бесперспективным. Об этом он сказал журналистам накануне заседания, передает «Цензор.НЕТ».

- Я вообще хотел бы, чтобы суд отказал прокуратуре в обеспечении, так как оно не имеет смысла. Чтобы вы понимали, этому делу уже где-то 3,5 года и буквально несколько месяцев назад коллеги из НАБУ говорили, что это бесперспективно. Они понимают, что это был заказной процесс – не дать Садовому построить во Львове мощный индустриальный парк. Так что сейчас наверняка по накатанной идет, или кто-то это использует, - сказал Садовый.

Он еще раз отметил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога.