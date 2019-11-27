«Никто не вмешивается в дела облсовета»: Губернатор Стадник ответил на заявление Москаленко о том, что Зеленский хочет ее отставки

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что ни он, ни Президент Украины Владимир Зеленский не вмешиваются в дела Николаевского облсовета.

Об этом он сообщил в комментариях журналистам, передает «Преступности.НЕТ».

Ранее глава Николаевского областного совета заявила, что ее хотят снять с должности, потому что она против «формулы Штайнмайера». Об этом ей якобы заявил Владимир Зеленский во время его последнего визита в Николаевскую область.

Комментируя заявление Москаленко, Стадник отметил, что вмешиваться в дела обсовета – незаконно.

— Депутатский корпус непосредственно выбирает голову. Своего представителя. И когда обсуждается вопрос, что Президент Украины дает какое-то поручение, чтобы снять голову облсовета, это неправда. Президент не вмешивается в такие вопросы. И голова обладминистрации не вмешивается, это противозаконно. Никто не может вмешиваться в дела облсовета, - сказал Стадник.

Также глава ОГА ответил на претензии некоторых депутатов, которые утверждают, что он давит на представителей депутатского корпуса, требуя, чтоб они проголосовали за снятие с должности Виктории Москаленко.

— Они привыкли так работать. Я могу назвать фамилии, от которых я слышу такие вещи. А я не хочу. Если они считают, что правильно говорить такие вещи, они так привыкли жить. Они обманывают своих избирателей, которые пять лет ждали дорог, которые пять лет ждали развития области. Что, скоро выборы? Стадник плохой, или Президент плохой, или премьер-министр плохой? Вопрос в работе. Стадник никого не ломает через колено, - сказал глава ОГА.

При этом, на вопрос, доволен ли он сам работой Москаленко, Стадник отвечать отказался.

— Я не буду отвечать на этот вопрос. Мне со всеми легко. Вы улыбаетесь, потому что понимаете, почему я так говорю, - добавил глава ОГА.

Напомним, во вторник, 26 ноября, депутаты Николаевского областного совета собрались на 30-ю внеочередную сессию. Глава облсовета Виктория Москаленко в очередной раз внесла в повестку дня вопрос о лишения полномочий своего заместителя Андрея Кротова, в то же время, депутаты активно обуждали возможность снятия с должности самой Москаленко. В итоге, после ложного минирования, митинга в поддержку Москаленко и несколькочасового перерыва, сессия так и не началась.