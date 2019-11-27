Зеленский в Литве заявил, что санкции против РФ должны продолжаться, пока все оккупированные территории Украины не будут освобождены

Президент Владимир Зеленский во время визита в Литву заявил, что санкции должны продолжаться до полного освобождения оккупированных Россией украинских территорий.

Об этом он сказал на совместной с литовским лидером Гитанасом Науседой пресс-конференции.

«Во время переговоров было констатировано единство позиций между Киевом и Вильнюсом по всем вопросам – как двухсторонней, так и международной повестки дня. Спасибо вам за твердую и последовательную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Для нас это очень важно. Мы видим четкое понимание Литвой того, что международные давление и санкции должны продолжаться до полной деоккупации территорий Украины и освобождения всех наших политзаключенных», – сказал он.

Зеленский заявил, что проинформировал Науседу об актуальной ситуации на оккупированных территориях и о подготовке к «нормандским» переговорам.

«Рад, что наши взгляды по завершению войны полностью совпадают», – подчеркнул глава государства.

Как сообщается на сайте Президента Украины, по результатам заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики был подписан ряд документов.

В частности, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр охраны края Литовской Республики Раймундас Кароблис подписали Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибернетической безопасности между Министерством обороны Украины и Министерством охраны Литовской Республики. Документ предусматривает ряд мер, направленных на развитие сотрудничества в указанной сфере для обеспечения соответствующего реагирования в случае возникновения масштабных национальных или международных киберинцидентов. Стороны также выразили намерение создать совместные пункты единого контакта для обмена информацией о киберугрозы и нападения, разработать план совместных учений.

Напомним, что ранее Президент Зеленский и премьер Чехии Бабиш провели совместную пресс-конференцию для СМИ.