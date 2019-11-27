Кабмин уволил замминистра инфраструктуры после ее переписки с «Джокером»

Кабинет министров Украины уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

По его словам, Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия, сам министр на заседании отсутствовал.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она «потянуть министерство», потому что «Владом не доволен Вова». Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он «приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака», который «еще китайский экспресс разворовывал при Яныке». Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от «Укрзализныци», так как «они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы».

Также в переписке Клитина сообщила, что связывает информатаку на нее с Вадатурским и Кравцовым, отметив, что на нее ранее уже были нападки и поступали угрозы в ее адрес. Вероятно, что речь идет о николаевском нардепе прошлого созыва от партии «Блок Петра Порошенко» Андрее Вадатурском и о главе правления «Укрзалізниці» Евгении Кравцове.