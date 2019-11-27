Кабмин уволил главу «Энергоатома» Недашковского

В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины уволил главу государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского.

Об этом сообщает на своем Telegram-канал народный депутат Алексея Гончаренко.

Недашковский ранее возглавлял «Энергоатом» - с июля 2000 года по июнь 2002-го, с февраля 2005-го по октябрь 2006 года и с июня 2008-го до увольнения 20 августа 2012 года. Он также возглавлял Хмельницкую АЭС (1999-2000гг), на которой проработал с 1983 года по 2000 год и занимал должность замминистра топлива и энергетики (с октября 2006 года по июнь 2008года).

Как сообщалось, отставку Недашковского инициировал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Напомним, в феврале 2017 года антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС в сумме 10 миллионов 520 тысяч 800 гривен при проведении тендеров на закупку электротехнического оборудования.

Участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева.

Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев.

В январе 2018-го в деле о хищениях о подозрении объявили и самому экс-директору «Энергоатома» Виссариону Киму. Суд избрал ему залог в 1,76 миллиона.

Справка: Юрий Недашковский - родился 14 апреля 1961 в г.. Киеве. В 1983 году окончил Одесский политехнический институт по специальности «Атомные электрические станции и установки». С 1983 по 2000 года работал на Хмельницкой АЭС, где прошел путь от обходчика котельного оборудования до генерального директора станции. 2000 - 2003 гг. - президент ГП «НАЭК «Энергоатом» 2003 - 2005 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины. 2005 - 2006 гг. - президент ГП «НАЭК «Энергоатом» 2006 - 2008 гг. - заместитель министра топлива и энергетики Украины 2008 - 2012 гг. - президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Распоряжением Кабинета министров Украины №124-р от 05.03.2014 Юрий Недашковский назначен президентом ГП «НАЭК «Энергоатом».