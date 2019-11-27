Экс-глава администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку партии Медведчука – ему «было тяжело при власти националистов»

Игорь Райнин и Петр Порошенко Экс-главу Администрации Президента Петра Порошенко Игоря Райнина избрали председателем харьковской областной организации партии «Оппоплатформа – За жизнь».

Об этом сообщает сайт «Kharkiv Today».

Райнин ранее был главой Харьковской ОГА. 27 ноября на назначение Райнина в ОПЗЖ приехал один из руководителей платформы Юрий Бойко.

«Уже несколько раз официоз переносился, все было засекречено, а часть партийцев вообще не знала о происходящем. Журналистов в офис не пустили, назвав мероприятие закрытым», - сообщает издание.

В президиуме места заняли Райнин, Бойко и Андрей Спасский (глава областной ОПЗЖ). Бойко взял слово первым и фактически сказал, что Райнин был с партией давно, но раньше этого нельзя было говорить.

- Моего друга, уже могу его так назвать Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело. Я это видел, видел, как он хотел оттуда уйти назад в Харьков… То, что мы выжили и вышли с таким результатом, в том числе его заслуга, - сказал Бойко.

Против Райнина как главы харьковской региональной организации ОПЗЖ не проголосовал ни один человек, несколько человек воздержались. Затем слово взял Райнин. Он благодарил нового патрона, называл всех товарищами и заявил об амбициях на выборы. По его словам, нужно «идти побеждать в местные советы».

- Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели. В каждом из вас я вижу своего друга, партнера, товарища и вы меня тоже не разочаровывайте. Спасибо за поддержку, Юрий Анатольевич, спасибо еще раз, - сказал Райнин.

Отметим, что Райнин работал непосредственно в администрации Порошенко почти четыре года, в 2014-2015 годах как заместитель главы администрации, а в 2016-2019 – как глава администрации.