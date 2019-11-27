«Хочу четкого понимания, как остановить войну на Донбассе», - Зеленский рассказал, чего ожидает от нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, он готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи.

Об этом Зеленский заявил на брифинге после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Delfi.

Зеленский отметил, что не ожидает прекращения войны «завтра».

- Я хочу четкого понимания, как Президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем на самом деле остановить эту войну, - сказал он.

Украинский президент добавил, что готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи. Но не подтвердил информацию о том, что в Париже должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, 25 ноября Зеленский поговорил с Путиным по телефону.