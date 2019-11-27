«Если «Нибулон» готов внести 10% от своего инвестиционного проекта на развитие микрорайона, я за!» - Кормышкин

Председатель областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин заявил, что строительство зернового терминала «Нибулон» в Матвеевке хорошо отразится на развитии микрорайона.

Об этом сообщают в пресс-службе областной организации партии «Наш край».

«Уже не новость, что «Нибулон» будет строить в Матвеевке перегрузочный терминал. Знаю, что многим это не нравится, но, как пока еще глава комиссии по вопросам АПК и человек, у которого в Матвеевке бизнес, озвучу свою позицию. Наша страна никогда не станет успешной, если мы не будем ее развивать. Верховная Рада отменила обязательный паевой взнос при строительстве объектов с 2021 года. Но, если «Нибулон» готов внести 10% от своего инвестиционного проекта на развитие микрорайона, я за!»- озвучил свою позицию Кормышкин.

Депутат отметил, что не видит ничего плохого в этом, если инфраструктура Матвеевки будет развиваться и николаевцы получат новые рабочие места. Кроме того, это будет способствовать разгрузке дорог в областном центре.

«Как минимум, наличие терминала разгрузит дороги города Николаева от больших грузовиков. Сегодня у нас не так много бизнесменов, готовых серьезно инвестировать в регион. Алексей Афанасьевич один из них. И если бы в нашем правительстве было больше людей с подходом к работе, как у Вадатурского, то возможно наша страна развивалась бы, а не разваливалась», - резюмировал Кормышкин.

Как известно, компания «Нибулон» планирует построить на территории Матвеевки терминал по перегрузке культур на собственный речной транспорт, с объемом одновременного хранения 120 тысяч тон зерна, а также площадки для отстоя грузового транспорта напротив терминала. Больше всего жителей микрорайона возмущает то, что строительство будет вестись в 80-100 метрах от их домов. Для согласования этого вопроса, 18 октября были проведены общественные слушания, во время которых 60 жителей из 111 присутствующих поддержали строительство объекта.

Напомним, часть жителей микрорайона Матвеевка выступили против строительства на их территории компанией «Нибулон» перегрузочного терминала для зерновых и масленичных культур. Они просят провести новые общественные слушания по этому вопросу, а предыдущие признать незаконными.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в субботу, 16 ноября, несколько часов проходило общественное обсуждения отчета о стратегической экологической оценке проекта документа государственного планирования - Генерального плана города, в том числе и терминала в Матвеевке. При этом некоторые граждане включились в обсуждение со спорами.

На сессии 21 ноября также прошли обсуждения терминала, в котором принял участие директор "Нибулона" Алексей Вадатурский.