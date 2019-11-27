Переговоры о покупке газа у России не ведутся, - премьер Гончарук

Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из Российской Федерации.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас ведутся переговоры лишь о продлении транзита газа в Европейский союз.

- У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ, - заявил Гончарук.

Также он отметил, что Украину устроит контракт по европейским правилам на долгий период.

- Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности, - добавил премьер-министр.

Кроме того, Гончарук назвал переговоры по прямым поставкам газа между Украиной и Россией сдачей интересов страны.

- Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов, - заявил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину.

Отметим, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом, учитывая большие запасы газа в хранилищах цена может стать одной из самых низких в истории переговоров.

Напомним, 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.

В то же время, российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Также ранее премьер Гончарук заявлял, что Украину устроит заключения только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия