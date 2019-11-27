Глава Николаевского облсовета Москаленко заявила, что попросила СБУ «дать оценку незаконным действиям» на скандальной сессии

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что обратилась в управление Службы безопасности Украины в Николаевской области и попросила дать правовую оценку тому, что происходило на сессии во вторник, 27 ноября.

Об этом сказано на странице Николаевского облсовета в Facebook.

Москаленко заявила, что представители исполнительной власти вмешивается в работу областного совета. В связи с этим глава облсовета заявила, что обратилась в СБУ и попросила дать оценку тому, что происходило на сессии 26 ноября.

«Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратилась в правоохранительные органы и к начальнику СБУ в Николаевской области Виталию Герсаку взять под контроль и дать оценку незаконным действиям, которые вчера происходили в стенах здания Николаевского областного совета и обеспечить прекращение вмешательства в функционирование органов местного самоуправления в Николаевской области и других противоправных действий со стороны должностных лиц», - сказано в сообщении.

Напомним, 26 ноября должна была состояться сессия Николаевского областного совета. Москаленко лично вынесла на повестку дня вопрос о лишении полномочий своего заместителя Андрея Кротова, которого обвиняет в том, что он активно сотрудничает с главой ОГА Александром Стадником. При этом, депутаты выразили готовность внести в повестку вопрос о том, чтоб снять с должности главы облсовета саму Москаленко. Сама сессия так и не началась – сначала пришло сообщение о минировании здания, которое позже не подтвердилось, потом в здание облсовета пришли добровольческие объединения, члены которых поддерживали Москаленко и требовали, чтоб депутаты не рассматривали вопрос об ее отставке. Все это время был перерыв, в течение которого главе облсовета стало плохо и ей вызвали врачей. В свою очередь, около 20 депутатов собрались на закрытое совещание, где решали вопрос о том, сколько голосов готовы отдать за снятие Москаленко с должности. После нескольких часов перерыва глава облсовета вышла к депутатам, объявила о закрытии сессии и назначила внеочередное заседание на 3 декабря.

В то же время, глава ОГА Александр Стадник заявил, что не имеет никакого отношения к этой ситуации, никого не принуждает голосовать против Виктории Москаленко.

Также глава облсовета заявила, что Президент Владимир Зеленский не доволен ее позицией по поводу «формулы Штайнмайера». При этом, Москаленко намекнула на то, что конкретно о снятии ее с поста главы Зеленский не говорил, но эти события взаимосвязаны. Глава ОГА, в свою очередь, опроверг это заявление.