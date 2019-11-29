Японские депутаты не побоялись выглядеть смешными и надели «самурайские» шлемы на случай землетрясения

Депутатам японского парламента выдали складные пластиковые шлемы с фольгой. Это защита на случай землетрясения во время заседания парламента.

Об этом сообщает «Новое время».

Спикер нижней палаты парламента Тадамори Осима показал коллегам, как надевать такой шлем. В случае землетрясения он призвал сохранять спокойствие и никогда не терять бдительности во время заседаний. В комментариях пользователи шутят и сравнивают депутатов с самураями, а их шлемы – с коробками от еды.

Напомним, что ранее министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала с подкупом избирателей.