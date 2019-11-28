70% украинцев считают, что новая власть не поборола коррупцию на высшем уровне, - опрос

Согласно данным соцопроса Киевского международного института социологии, 70% украинцев считают, что новая власть не достигла успеха в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщается на сайте КМИС.

Оценивая успешность новой власти в деле борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, 70% опрошенных не видят успехов, 22% - считают, что успехи есть. Большинство опрошенных не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (таких 71%), отмечают успех только 17%.

75% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 16% - видят. Почти половина опрошенных (45%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года. У 35% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились. Около 14% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук утверждал, что в Украине нет коррупции на высшем уровне.