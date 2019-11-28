Журналисты опубликовали список политиков и чиновников, которым незаконно предоставили государственную охрану

Государственная охрана незаконно продолжает предоставляться ряду политиков. Среди них и представители «старой» власти, к примеру, Турчинов и Яценюк.

Об этом сообщает «Bihus.info».

Управление государственной охраны – это «государственные бодигарды», которые должны охранять топ-чиновников и определенный перечень зданий, где эти топ-чиновники заседают. Журналисты отправили запрос в УГО и опубликовали перечень лиц, которым предоставляется государственная охрана:

Зеленский В.А. Разумков Д. А. Гончарук О. В. Шаптала Н.К. Тупицкий А.Н. Данишевская В.И. Кубив С.И. Стефанчук Р.А. Климкин П.А. Пристайко В.В. Луценко Ю.В. Рябошапка Р. Слипачук Т.В. (незаконно) Львов Б.Ю. Холодницкий Н.И. (незаконно) Райнин И.Л. (незаконно) Бенедисюк И.М. Богдан А.И. (незаконно) Грицак В.С. (незаконно) Маликов В.В. (незаконно) Турчинов А.В. (незаконно) Оржель А.А. Кравчук Л. М. Кучма Л. Д. Ющенко В. А. Порошенко П.А. Яценюк А.П. (незаконно) Гройсман В.Б. Парубий А.В.

В отдельных случаях, когда есть реальная угроза жизни или здоровью, госохрану могут предоставлять более широкому кругу представителей власти. Например, нардепам, министрам, судьям и руководителям органов исполнительной власти, которые не являются членами правительства.

«Но в этом перечне нет и никогда не было сотрудников Офиса Президента. То есть Администрации, как Офис Президента назывался до переименования. Напомним, президент Владимир Зеленский в комментарии нашему журналисту Максиму Опанасенко говорил об увольнении Андрея Богдана, если будет доказано нарушение им закона», - отмечает издание.

Согласно этому списку, госохрана предоставляется и бывшему главе администрации президента Порошенко Игорю Райнину, который уже успел стать деятелем партии Медведчука.