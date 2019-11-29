Сессия Николаевского облсовета: Зал закрыт, депутаты собрались на четвертом этаже на закрытое совещание

В пятницу, 29 ноября, в Николаевском областном совете должна пройти сессия, которую впервые инициировали сами депутаты. Главный вопрос на повестке дня - снятие с должности главы облсовета Виктории Москаленко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета решили провести внеочередное пленарное заседание 29 ноября, вопреки решению главы облсовета Виктории Москаленко о проведении сессии 3 декабря.

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10:13 Депутат Вадим Олабин заявил, что происходит беспредел, который устроила глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

– Происходит беспредел, заблокировали сессионный зал. Виктория Викторовна (Москаленко, - ПН) мешает работе депутатов. До каких пор это будет продолжаться, непонятно. Мы принимаем решение, что делать. Скорее всего будем вызывать МЧС и предпринимать методы, чтобы вскрыть сессионный зал. Нам нужно работать, у нас благие цели, мы собираемся для того, чтобы принять изменения в бюджет и другие важные вопросы для Николаевщины. Виктория Викторовна не дает работать депутатам, 0 заявил Олабин.

Что касается ситуации со взломом дверей сессионного зала, то Вадим Олабин отметил, что он как депутат может ходить где угодно в здании областного совета.

– Факт кражи - это факт незаконного завладения имуществом. Я как депутат областного совета могу передвигаться во всем помещениям Николаевского областного совета .Вечером, утром, днем - я всегда могу ходить, это мое право. Это мое рабочее место. Я могу находиться на своем рабочем месте тогда, когда считаю нужным, – резюмировал Вадим Олабин.

10:06 На входе в левое крыло здания на четвертом этаже стоит помощник главы ОГА и никого не пускает, кроме депутатов и работников ОГА и облсовета. СМИ не пускает. Журналисты, находящиеся в фойе, обратились с этим вопросом к замначальнику ГУНП в Николаевской области Максиму Ахрамееву. Тот сообщил, что депутаты проводят рабочее совещание.

09:58 Депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный сообщил, что депутаты собрались в зале на четвертом этаже зале на закрытое заседание, где обсуждают ситуацию, которая сложилась. По его словам, он хочет, чтобы заседание сессии было в сессионном зале.

09:52 Дверь в сессионный зал закрыта. Часть депутатов ждет в фойе, остальные поднимаются на четвертый этаж, где есть небольшой зал для заседаний.

Тем временем, возле здания Николаевского облсовета проходит небольшой митинг.

09:40 В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили, что в четверг вечером, 28 ноября, на спецлинию 102 поступил сигнал от охранника здания Николаевского облсовета о том, что депутаты взломали дверь в сессионный зал и вынесли оттуда ящик для голосования. На место выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации произошедшего.

09:30 Примечательно, что сегодня, на 10 утра пресс-службой Николаевской ОГА был анонсирован Форум с участием заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарасом Высоцким и уполномоченным по земельным вопросам Романом Лещенко для обсуждения земельной реформы. Мероприятие должно было проводиться во Дворце культуры УМВД. Однако, как сообщает издание «Мой Город», позже заместитель главы ОГА Александр Трайтли написал обращение к Виктории Москаленко с просьбой провести Форум на 10 утра в сессионном зале.

09:25 Вечером, 28 ноября советница Москаленко Оксана Корсак у себя на Facebook сообщила, что произошло незаконное проникновение в зал областного совета. Позже она сообщила, что зал взломали депутаты Федор Барна, Максим Невенчанный, Вадим Олабин, а также заместитель главы облсовета Андрей Кротов. Корсак сообщила, что депутаты вынесли некое имущество из зала на четвертый этаж.

В то же время Виктория Москаленко опубликовала у себя на странице видео, где рассказала, что дверь взломали, а она обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, Виктория Москаленко дважды собирала сессию, в повестке дня которой были кадровые вопросы. Отметим, Виктория Москаленко, путем снятия Кротова и назначения новых заместителей, по словам собеседника издания «Преступности.НЕТ», пытается сохранить свое влияние на депутатский корпус и фактически продолжать управление, даже если ей придется сложить с себя полномочия. Или хотя бы лишить такой Александра Стадника возможности влиять на решения облсовета. Андрей Кротов ее не устраивает, потому что, по ее словам, формально он уже работает «на четвертом этаже», то есть с руководством облгосадминистрации.