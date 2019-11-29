Пора приглушить свободу слова и фильтровать речь из уважения к институту президентства, - экс-журналист и нардеп от «Слуги народа»

Нардеп от президентской партии «Слуга народа» и бывшая журналистка телеканала 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк заявила, журналистам и блогерам в Украине следует «фильтровать речь», а свободу слова стоит «приглушить».

Об этом сообщает «Настоящее время».

«Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», – сказала она.

Таким образом парламентарий отреагировала на уголовное дело против нардепа Софии Фединой и военного волонтера Маруси Зверобой, высказывания коллеги по фракции Александра Дубинского, кейс «человека, порвавшего портрет Порошенко».

Говоря о Зверобой, нардеп сказала, что у той нашли «три огнестрельных оружия» дома. По мнению Василевской-Смаглюк, данный факт подтверждает опасность слов волонтера в адрес президента Владимира Зеленского.

«Необходимо проверить, имеет ли она на них разрешение», — сказала нардеп.

Позже на своей странице в Facebook «Слуга народа» дописала, что сотрудники «НВ» «вырезали последнюю фразу без контекста и отправили на ютуб».

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Отметим, в «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского.

Позже нардеп от партии Порошенко объяснилась за видео о вариантах гибели Зеленского.

В ноябре текущегоо года стало известно, что в отношении нардепа от фракции «Евросолидарность» Софии Федины и военнслужащей ВСУ Маруси Зверобой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского.