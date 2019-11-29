Местные выборы пройдут по мажоритарной системе – это позиция парламентского большинства, - нардеп от «Слуги народа»

Местные выборы в Украине состоятся только после проведения административно-территориальной реформы и пройдут по мажоритарной системе.

Об этом на форуме «Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства» в Краматорске заявил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин (СН), передает Главком.

- Ключевой месседж - никаких местных выборов до нового админтерустройства. До того, как вся Украина будет покрыта нормальным планом. Сначала реформа. Государственная позиция важнее политической целесообразности, - заявил депутат от СН.

Также он отметил, что проект изменений в Конституцию относительно реформы местного самоуправления будет внесен на рассмотрение парламента в декабре.

- У меня нет сомнений, что позднее октября, когда должны состояться очередные местные выборы, мы успеем изменить законодательство. Даже если мы не сможем принять изменения в Конституцию - это наш план «А», то мы пойдем по плану «Б» и примем соответствующий пакет законов, - рассказал Безгин.

Также он добавил, что позиция парламентского большинства - местные выборы должны проводиться по мажоритарной системе.

Напомним, ранее лидер партии «Слуги народа» Александра Корниенко заявил, что если реформа децентрализации будет завершена ранее чем за 70 дней до местных выборов, то возможно они состоятся досрочно.