Грымчак получил предложение занять пост министра в «ДНР», - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак получил предложение занять пост министра в «ДНР».

Об этом говорится в материалах суда.

Указано, что 21 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу на продление ареста Грымчака до 11 января 2020 года. Для выхода из СИЗО подозреваемому необходимо внести почти 6 млн гривен залога.

В материалах ходатайства отмечается, что дело с 25 октября расследует НАБУ вместо Черниговского управления СБУ. Детективы бюро, как указано в решении суда, настаивают на содержании под стражей экс-замминистра в связи с риском его побега и игнорирования повесток на допросы.

"В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью (Грымчака) выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку со слов последнего ,тот получил предложение должности министра в ней", - сказано в материалах суда.

Защита считает эти опасения необоснованными, так как Грымчак находится в санкционных списках РФ, а значит въезд его в Россию или в подконтрольную ей "ДНР" невозможен.

Тем не менее, Высший антикоррупционный суд принял критично оценил возражения адвокатов и признал законным продление ареста Грымчака.

Как известно, 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Его подозревают в вымогательстве от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллиона долларов. Также вместе с замминистром Грымчаком задержали еще и брата его жены Игоря Овдиенко. Позже в НАБУ рассказали подробности дела о взятке замминистра Грымчака – он обещал решить проблему с судами через заместителя Луценко.

Прокуратура просила суд отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 миллиона гривен.