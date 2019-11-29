Экс-«регионал» Добкин в эфире телеканала призвал повесить Порошенко и Турчинова

Бывший нардеп и деятель Партии регионов Михаил Добкин призвал повесить на Майдане экс-президента Украины Петра Порошенко и ряд других политиков.

Об этом он сказал в прямом эфире пропагандистского телеканала «Zik», сообщает «Новое время».

- Необходимо на месяц-два, максимум три, ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади, там, где пролилась первая кровь людей, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства «Свободы» Тягнибока. А Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе, - заявил Добкин.

Напомним, Генпрокуратура обвиняет экс-нардепа в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По данным следствия, в результате «кооперативной схемы», которая действовала в 2008-2010 годах, харьковские чиновники во главе с Добкиным незаконно передали право на 75 гектаров земли города стоимостью более 240 миллионов гривен.

Ранее на нардепа от «Евросолидарности» Федину и бывшую военнослужащую Зверобой завели уголовное дело из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.