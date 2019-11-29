«Никто не позволит «сливать» дела Майдана», - Зеленский определил приоритеты для прокуратуры

Президент Владимир Зеленский заверил, что 3 декабря Верховная Рада в первую очередь рассмотрит поправки к законопроекту о ГБР.

Об этом сказал Зеленский, выступая 29 ноября на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры.

- Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. Прежде всего, это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит «сливать» дела Майдана, - сказал президент.

Также Зеленский подчеркивает, что каждый коррупционер в Украине должен понести наказание, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности.

- Еще один приоритет - это коррупционные преступления. Каждый коррупционер должен понести ответственность независимо от фамилии, понимаем, о ком мы, должности и сферы деятельности. Будьте уверены, я, как президент Украины, являюсь вашим союзником в этой нелегкой борьбе, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский пожелал работникам прокуратуры каждый день появляться в «громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50, но это будут не суммы каких-то взяток, а годы, которые благодаря вашей профессиональной работе получили преступники и коррупционеры».