«Так скоро для нас может стать нормой «Бей жидов», – нардеп от «СН» о скандале вокруг ее заявления

Народный депутат от «Слуги народа» и экс-журналистка телеканала 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что своим высказыванием о необходимости «приглушить» немного свободу слова хотела донести мысль о том, что между этой свободой слова и угрозами расправы в адрес Президента есть большая разница.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне издание «Настоящее время» опубликовало видео, на котором нардеп заявляет, что в Украине «настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь». Комментируя эту новость, Василевская-Смаглюк заявила, что ее фразу вырвали из контекста.

Спустя время она пишет более развернутый пост на своей странице в Facebook, где объясняет, что имела ввиду.

«Даже если ты тысячу раз прав, какой в ​​этом смысл, если твои слова вырвали из контекста. Как раз об этом говорили на встрече, которую я инициировала в Верховной Раде с украинским философом Андреем Баумейстером. Контекст умер. И сегодня я это проверила на себе. Меня не удивляли слова Виктора Медведчука, которые крутят по всем с ним связанным каналам, о том, что наша ВСК подавляет свободу слова)) Напомню, уже несколько месяцев я являюсь объектом атаки его СМИ, обвиняющих меня в создании комиссии по расследованию обстоятельств приобретения этих телеканалов и возможных действий руководства этих СМИ, нацеленных на подрыв государственности. Я неоднократно повторяла, что хочу только одного, чтобы эти каналы действовали прозрачно и беспристрастно и направляли свой эфир на сохранение территориальной целостности и суверенитета. А не на подрыв», – пишет народный депутат.

По ее словам, она откровенно удивилась, что такие качественные и вменяемые международные СМИ, как «Радио свобода» и их проект «Настоящее время», позволят себе вырванные из контекста реплики.

«Я считаю угрозы жизни Президенту угрозами его жизни. Зато мой собеседник Ахтем Чийгоз расценивает это как оскорбление чести и достоинства. А если кто-то может воспользоваться этими заявлениями и воплотить их в жизнь? А вину возложат на того, кто угрожал? Это тоже будет оскорблением чести и достоинства? Так скоро для нас может стать нормой «Бей жидов», или призывы к преследованию секс-меньшинств. Тогда и газ, и печи, и убийства станут повторением ошибок, которые предшествовали трагедии Холокоста. А я боюсь этого на генном уровне», – добавила Василевская-Смаглюк.

«Поэтому я осуждаю высказывания, которые к этому призывают, и обращаю внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть склонность мыслей об убийствах и уничтожении. Отсюда и последняя фраза об ограничении именно такой свободы слова. И еще раз подчеркну: между свободой слова и угрозами расправы в адрес Президента есть большая разница. Именно эту мысль я хотела донести зрителям», – пишет нардеп.

– Можно сколько угодно подать классных законопроектов, направленных на расширение закона о доступе к публичной информации, можно основать Школу философии ВР для улучшения уровня дискурса в политике, можно взяться за законопроекты о создании Бюро финрасследований и борьбе с отмыванием средств, можно за три месяца уничтожить 50% коррупции в округе. Можно быть максимально открытой в сбалансированной во всех своих интервью. И даже за дело критиковать себя и ту политическую силу, которая тебя привела в парламент. Но ты никто, если твоя позиция, вырванная из контекста, расходится с общим желанием похайповать. Каждое утро я желаю себе одного: сил остаться собой. И развивать критическое мышление. Пока мне это удается :)» – резюмировала Василевская-Смаглюк.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

В ноябре текущего года стало известно, что в отношении Софии Федины и Маруси Зверобой открыли уголовное производство из-за этого видео.

А 28 ноября по месту жительства Маруси Зверобой сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований провели санкционированные судом обыски.