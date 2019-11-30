На саммите НАТО в Лондоне будут обсуждать Украину и Донбасс, – Генсек Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Донбасс – темы, которые будут в повестке дня на саммите альянса в Лондоне 3-4 декабря.

Об этом генсек НАТО заявил во время пресс-конференции накануне Лондонского саммита, передает «Укринформ».

– Убежден, что ситуация в Украине и усилия по выполнению минских соглашений будут частью обсуждения в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников в нормандском формате в поиске путей к определенному прогрессу, - сказал Столтенберг.

Он заверил в намерении НАТО продолжать практически и политически поддерживать Украину. Генсек альянса добавил, что НАТО будет поддерживать усилия по имплементации минских соглашений, по поиску устойчивого и длительного политического решения имеющейся кризиса.

Напомним, ранее Столтенберг высказал убеждение, что Украина будет членом НАТО.