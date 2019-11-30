Губернатор Ивано-Франковской области взял себе в заместители Дмитрия Романюка, который в 2004 году бросил яйцо в Януковича

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Владислав Криклий (слева) и Дмитрий Романюк (справа)
Заместитель главы Ивано-Франковской ОГА Дмитрий Романюк в 2004 году бросил яйцо в тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича. Человек, который рискнул такое сделать – это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем о нем еще слышать как об эффективном менеджере значительно больше», – написал Криклий.

Дмитрий Романюк был представлен в качестве заместителя главы ОГА 15 сентября этого года. 

Стоит отметить, что речь идет о событиях, произошедших 24 сентября 2004 года. Тогда Виктор Янукович, будучи премьер-министром, приехал в Ивано-Франковск в рамках президентской предвыборной кампании. Когда Янукович выходил из автобуса, со стороны собравшихся в его сторону полетело яйцо – бросавший попал чуть ниже груди. После этого Виктор Янукович упал, а охрана быстро подхватила его за ноги и руки и унесла.

Тогда команда премьер-министра пыталась заверить, что в Януковича бросили твердым тупым предметом.

Анатолий Чубаченко

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