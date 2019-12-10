Лидера перуанской оппозиции выпустили из СИЗО – ее обвиняли в коррупции

Лидер перуанской оппозиции Кейко Фухимори в пятницу, 29 ноября, была освобождена после 13-месячного заключения в следственном изоляторе. До этого конституционный суд Перу принял решение о ее освобождении по делу о коррупции с участием бразильского строительного концерна Odebrecht.

Об этом сообщает DW.

Фухимори обвиняют в получении от концерна более миллиона долларов во время предвыборных кампаний 2011 и 2016 годов, а также отмывании этих средств. Приговор по этому делу еще не вынесен, в случае осуждения политическому деятелю угрожает от 10 до 16 лет заключения.

Кейко Фухимори является дочерью бывшего президента страны Альберто Фухимори, отбывающего 25-летний срок. Его осудили 2007 года за причастность к убийствам, коррупции и нарушениям прав человека.

26 января в Перу состоятся внеочередные парламентские выборы, однако наблюдатели исключают участие Кейко Фухимори в них и предусматривают низкие результаты ее партии "Народная сила". Эта правая партия контролировала парламент до 30 сентября, когда он был распущен президентом Мартином Вискаррой.