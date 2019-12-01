В СНБО напомнили генералу Кривоносу, что он находится на должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности

В связи с резонансным заявлением первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса о его увольнении, в СНБО прокомментировали ситуацию.

Об этом говорится на сайте СНБО Украины.

«Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжена с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей», — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что Кривонос прикомандирован к Аппарату СНБО Украины из Минобороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами.

Отметим, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что СНБО превратили в цирк. Он обвинил в своем увольнении с двух должностей главу СНБО Алексея Данилова, заявив о том, что тот протолкнул подписание указа.

Напомним, ранее замкомандира Сил спецопераций Кривонос снялся с выборов президента в пользу кандидатуры Порошенко.