Бывший политзаключенный Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа. Этот документ ему в субботу, 30 ноября, на официальной церемонии во французской столице вручила мэр города Анн Идальго.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Во время мероприятия Сенцов пообещал, что продолжит борьбу за возвращение оставшихся в России украинских политузников.

«Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе», - сказал режиссер.

Власти французской столицы приняли решение присвоить ему почетное гражданство в сентябре 2018 года. Это было сделано по инициативе Анн Идальго, которая тогда заявила, что Олег Сенцов должен быть освобожден из российского заключения.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

В ходе голодовки он стремительно терял вес. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние, но он отказывался прекращать голодовку.

Через 11 месяцев после голодовки Олег Сенцов, незаконно осужденный РФ и отбывающий наказание в ямальской колонии, написал обращение к людям, которые за него переживали во время голодовки и объявил о ее прекращении.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.