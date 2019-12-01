Саудовская Аравия возглавила Большую двадцатку

Саудовская Аравия в воскресенье, 1 декабря, возглавила Большую двадцатку. Приоритетом своего председательства в G20 страна видит защиту климата и прав женщин.

Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение саудовского правительства.

Отмечается, что королевство хочет достичь таких условий, при которых «все люди — прежде всего женщины и молодежь — смогут жить, работать и быть успешными».

Также столица Аравии Эр-Рияд планирует принимать меры по защите климата и развивать технологический прогресс.

Во главе Большой двадцатки Саудовская Аравия сменила Японию. Следующий саммит группы должен состояться 21-22 декабря 2020 года в Эр-Рияде. Это будет первая встреча G20 в арабском мире.

Отметим, что права женщин в Саудовской Аравии сильно ограничены. В частности, в стране жестко регламентирована женскую одежду. Некоторые правила были в последнее время ослаблены, например, жительницам королевства позволили водить авто. Однако для многих важных жизненных решений женщинам все еще требуется разрешение мужа.