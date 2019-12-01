Защищать страну и говорить правду, - экс-президент Кравчук дал совет Зеленскому перед предстоящими переговорами с Путиным

Экс-президент Украины Леонид Кравчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому перед саммитом в «нормандском формате» в Париже (Франция), в том числе и перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным защищать страну и говорить правду.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала «112»..

- Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда это только на словах. С нами играют, как кошка с мышью, нам говорят и обещаю, а через нас говорят с Путиным, – сказал Кравчук.

По его словам, президенту Украины нужно сказать, что украинцы – великий народ, а также что участники саммита должны говорить о том, что отвечает интересам Украины, а не просто слушать.

- Нам надоело слушать, а война продолжается, люди гибнут. Ми относимся к этому очень болезненно… Тогда давайте вместе сделаем так, чтобы наступил мир в Украине, – добавил Кравчук.

Напомним, ранее Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Владимиру Зеленскому во время саммита в «Нормандском формате» не идти на уступки, которые могут навредить Украине.