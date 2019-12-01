Министр культуры Бородянский выступил за переименование УПЦ МП в РПЦ

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский высказался за переименования УПЦ МП в РПЦ.

Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

Он сказал, что считает это не переименованием, а добавлением одного слова, которое подчеркнет принадлежность церкви к стране-агрессору.

- Государство не должно заходить на территорию церкви, но мы понимаем, что мы находимся в состоянии гибридной войны, что управление УПЦ МП находится в Москве, это записано в документах, в уставах. И потому мы считаем, что обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе. И я не понимаю, почему поднялся такой шум по этому поводу. Это не переименование церкви, это добавление одного слова, которое четко обозначает, какая это церковь, то есть принадлежность церкви к стране-агрессору — РПЦ, - заявил Бородянский.

Он также подчеркнул, что прихожане должны понимать, в какую церковь они ходят.

- Сейчас мы находимся в состоянии войны, и есть учреждение, и его центр управления находится в стране, которая на нас напала. Государство Украина говорит: все нормально, вы отделены от государства, мы никоим образом не вмешиваемся в вашу деятельность. Все, чего мы хотим, — чтобы по вашему названию было видно, что вы российская православная церковь. Это уже видно де-факто. Мы только хотим закрепить это де-юре, - отметил министр.

Напомним, что 20 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, которым обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата переименоваться в Русскую православную церковь.