Правительство намерено сменить руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК «Нафтогаз Украины» и НЭК «Укрэнерго», и обновлению их наблюдательных советов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», - сказал он.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Генеральным директором «Нафтогаза» является Андрей Коболев, и.о. главы правления «Укрэнерго», - Всеволод Ковальчук.

Ранее Кабинет министров Украины распоряжением от 27 ноября уволил президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского.

По словам Оржеля, новый руководитель «Энергоатома» будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

Тарас Леонтян

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