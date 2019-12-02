У Зеленского заявили, что для введения рынка земли в Украине не нужно проводить референдум

Проводить всеукраинский референдум о создании рынка земли нет необходимости, поскольку этот пункт был частью предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, которому народ предоставил мандат доверия на реализацию земельной реформы.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает «Цензор.НЕТ».

- В программе президента Украины Владимира Зеленского как один из ключевых был указан пункт о создании рынка земли. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании и поддержали Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен, - заявил Стефанчук на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады.

В то же время, по словам первого вице-спикера, он лично подал правки в законопроект ко второму чтению, которые сделают невозможной продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.