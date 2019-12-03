«Есть события, которые не до конца получились», – экс-вице-губернатор Кушнир о своей работе, выборах и конкурентной зарплате

Экс-сотрудника Министерства финансов Украины Александра Кушнира назначили заместителем главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов, экономическому развитию и децентрализации в ноябре 2016 года. В команде бывшего главы ОГА Алексея Савченко Кушнир проработал три года. За это время чиновник реализовывал на местах реформу децентрализации, решал вопросы областного бюджета, успел несколько месяцев взять на себя полномочия заместителя по социальному направлению, и даже поучаствовал в парламентских выборах. Были и скандалы - к примеру, отмена так называемых «депутатских» денег, которая вылилась в длительных конфликт с отдельными представителями депутатского корпуса Николаевского областного совета. О конфликтных вопросах, сессиях, выборах и том, какой должна быть зарплата у чиновника, мы поговорили с Александром Кушниром.

БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА ТЫ ПРИХОДИШЬ К МЫСЛИ, ЧТО ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ, ОН ПРОХОДИТ НЕПРАВИЛЬНО

— Уже решили, чем будете заниматься дальше?

— Пока нет.

— Предложения?

— Предложения есть. Они были и во время пребывания на должности. Сейчас неделя-полторы нужно, чтоб немного отключиться перед принятием решения от другой работы, которая уже есть. Надо освободить мысли, и тогда уже можно определяться.

— Николаевская область не отпускает? -Я бы не сказал, что не отпускает. Все-таки, больше трех лет жизни – это не мало, при чем такой интенсивной жизни.

— Вам сейчас звонит ваш последователь – заместитель главы ОГА по финансовым вопросам?

— Нет.

— Вас не беспокоят? Вы передали дела?

— За все это время довел дела до логического завершения.

— Если не секрет, те предложения, которые вам поступили, они касаются Киева или в Николаеве тоже есть?

— В Николаеве, я вам скажу откровенно, были предложения, но я считаю, что это будет некорректно с моей стороны отвечать на эти предложения. Есть региональные предложения, есть из Киева, государственного и частного сектора. Нужно определиться для себя.

— Вы сами говорите, что три года – это длительный срок. Не жалеете ли вы, что когда-то согласились занять должность заместителя главы Николаевской ОГА?

— Нет, не жалею. Это было непросто, но я в принципе при принятии решения не жалею. Это твоя жизнь, ты ее проживаешь, чего жалеть. Живи и радуйся, если принял решение, зачем мучить себя мыслями, как бы было, как бы не было. Есть то, что есть.

— Как вы можете охарактеризовать Алексея Савченко, как руководителя? Одним словом.

— Хороший менеджер.

— Сложно ли было с ним работать?

— Я не могу сказать, что сложно. Люди в принципе не любят работать. И любой, кто будет заставлять тебя работать… Говорят, можно найти себе идеальную работу и она станет твоим хобби. Нет, работа – это всегда работа. Если ты в процессе, ты понимаешь, как это надо делать и у тебя получается, то бывают моменты, когда тебе приятно. Бывают моменты, когда тебе тяжело. Бывает, когда это происходит сверх усилий. Хобби – это когда тебе нравится и ты делаешь, не нравится – не делаешь. На работе ты так не можешь. Ты за нее получаешь заработную плату.

— То есть Савченко заставлял вас работать?

— Он не заставлял, но он хороший менеджер. Человек же сам выбирает, слава Богу, в 1861 году рабство отменили, любой человек может выбирать себе работу.

— Вы часто были не согласны с теми решениями, которые он принимал?

— Нет вопроса «согласен – не согласен». Сила любой команды, любого коллектива, любой страны и громады как раз заключается в том, что при принятии любого решения происходят дискуссии. В процессе этих дискуссий существуют разные точки зрения. Бывает так, что вначале этих дискуссий ты приходишь с одной позицией, но аргументы других членов команды тебя убеждают. Бывают моменты, что ты можешь быть несогласным, у тебя может не хватать виденья, возможно, ты какие-то вещи не знаешь. Но, если принимается решение, ты должен идти и делать не через принуждение, я понять, для чего это надо делать, иначе оно не сможет реализоваться, если ты будешь внутренне противиться тому, что сделано. Есть принятие решения, есть дискуссии – обговорили, выяснили, приняли решение и все прикладывают максимум усилий, чтоб это реализовать. Любой другой подход, как по мне, контрпродуктивный.

— Что было самым сложным в этой работе?

— Я бы сказал так – бывают ситуации, я здесь пришел к этой мысли, когда ты понимаешь, что процесс, который происходит, по твоему субъективному мнению, он происходит неправильно. И он приведет к каким-то последствиям. Ты повлиять, чтоб его изменить, не можешь. Но ты должен сохранять спокойствие, наблюдать и делать дальше. Это самое сложное. Я не могу определить какой-то один момент, или какой-то день, или период, эпизод.

— Много было таких эпизодов? Когда ты видишь, что не можешь ничего изменить, а оно идет?

— Да.

— Они касались непосредственно областной государственной администрации?

— Областного совета, областной администрации, ситуации в регионе. Очень часто люди, которые занимаются политикой, они могут себе позволить разные резкие заявление, не смотря на последствия. Ты не можешь делать такие заявления, когда ты государственный человек. Ты можешь понимать, что какие-то процессы происходят, может быть, не до конца законно. У тебя нет доказательств. Ты не можешь просто выйти с заявлением. Почему? Потому что ты будешь дискредитировать себя, дискредитировать орган власти. Любое твое заявление, оно просматривается сквозь призму государства. Ты представитель государства. Часто приходится общаться с людьми, которые пробуют тебе рассказать о моральных идеалах, ты понимаешь, что это за люди. Ты знаешь их прошлое. Ты знаешь, что при всех других обстоятельствах ты б ему не дал даже предложение закончить, чтоб он тебя учил моральным идеалам. Но ты понимаешь, что при исполнении служебных обязанностей, ты должностное лицо, ты не можешь опускаться до какого-то уровня. Бывают и такие моменты.

— Речь о ваших коллегах?

— Нет, о разных. Я не хочу специально называть фамилии, чтоб потом меня в чем-то обвиняли, но, я думаю, что жители Николаевской области прекрасно знают всех этих людей. Тут мало что можно скрыть, кто где был в прошлом, чем занимался, а сейчас они пробуют показать, что они являются моральным примером для подражания. Для меня они не идеалы, поэтому бывало иногда тяжело.

«ДЕПУТАТСКИЕ СРЕДСТВА» -ЭТО ПРЯМАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРУПЦИЯ, КОТОРАЯ НАРУШАЕТ ПРАВА ЛЮДЕЙ

— В последнее время на депутатских комиссиях создавалось впечатление, что у вас прямая конфронтация или с отдельными депутатами, или с какой-то частью депутатского корпуса. Так ли это?

— Нет. У меня нет конфронтации с любым депутатом областного совета. У нас есть разные виденья по поводу вопросов – да. Несмотря на то, что разные заявления звучали, хотели поднять свое имя, вспоминая меня… Кто-то хотел пропиариться, высказывался как-то не очень корректно в мой адрес. Я человек достаточно воспитанный, чтоб внутренне не реагировать на провокации, я их понимаю, они играются в какую-то политику. Пускай люди определяют, достойно ли такое поведение. Но у меня нет врагов. У нас были разные точки зрения, я понимаю, что они хотели проповедовать какие-то свои интересы, которые, например, для меня, как для человека, который работает на государственной службе, являются непонятными, и я использовал свои профессиональные знания, чтоб этого не допустить. Для того, чтоб было лучше.

— В принципе, что-то сыграло, наверное, основную роль – то, что вы их лишили депутатских средств.

— В каком понимании?

— Денег, которые были даны раньше на выполнения полномочий депутата, они ж обещали людям, а вы им сказали, что больше нет денег и предложили микрогранты.

— Я считаю, что та программа, которая называлась «депутатские средства» - это была прямая политическая коррупция, которая нарушает права людей и нарушает конституцию. Например, вы хотите стать депутатом областного совета. В следующем году у нас выборы. Вы – простой человек, который идет к людям и говорит, что он собирается делать. С другой стороны есть действующий депутат. Который получает 500 тысяч или миллион. Он идет и тратит их на что хочет. Вы уже с ним не в равных условиях. А по выборному праву вы должны быть в одинаковых условиях.

— А они не черед департамент контролируются?

— «Депутатские» нет. Дальше – в «депутатских» есть один нюанс. Например, вы представляете определенный населенный пункт. Этот населенный пункт создал свою программу социально-экономического развития. Он составил перечень проектов, которые он хочет реализовывать. Тут приходит депутат областного совета и говорит: «Я хочу этот проект». Люди говорят, что им это сейчас не нужно. А депутат, возможно, чтоб меня опять не обвиняли, гипотетически, имеет хорошую фирму, которая может реализовать. Он говорит: «Нет, мы будем именно этот проект делать, потому что той фирме я не верю, там нет надежных людей, которые могут сделать». И он фактически заставляет громаду делать проект, который им не нужен. Это рушит общую систему. Потому что, если взять упрощенно систему развития экономических отношений, все происходит очень просто – есть программа социально-экономического развития, которая утверждается на уровне государства. Регионы выстраивают соответственно свои стратегии от направлений стратегии, которая есть в государстве. И дальше уже громады, которые находятся в середине области, они должны прописывать программы соответственно областным. Таким образом, средства эффективно используются. Когда утверждается общегосударственная программа, например, у нас развитие судостроения, машиностроения, понятно, что средства в государственном бюджете будут предусматриваться на эти направления. И для того, чтоб эффективно их использовать, города, области, у которых есть для себя предпосылки для того, чтоб это сделать, они будут у себя на это тратить деньги. А когда это депутатские, то он пришел и отдал на то, что хочет. Проблем нет. Если ты депутат, ты должен обеспечивать развитие своей громады, конкретный. Мы можем взять любую – Новоодесского района, Арбузинского, Казанковского. Например, есть проблема питьевой воды. Для чего тебе депутатские? Выписывай программу: «Питьевая вода Николаевщины». Выписывай пункты, где в программе ты предусматриваешь на Казанковский район, Еланецкий, чтоб была вода. И она через бюджет идет на конкретную цель, на воду. Это нормальный механизм. Есть программа – пропишите ее, через бюджет реализовывайте.

— Средства выделяются, как субвенция, или заказчиком является облгосадминистрация?

Если по программе, можно определять, как хочешь. Если идет между районами, лучше определять, как «надстройку», на уровне области. Если в пределах одной громады, то, конечно, проще субвенционно, спустить субвенцию на места для того, чтоб было меньше трансферов и они на месте рассчитаются. На самом деле это не критично, поскольку любая процедура закупки регулируется общенациональным законодательством. Тут проблем нет, все должны действовать в рамках закона.

— Сейчас идет речь о депутатских деньгах для депутатов Верховной Рады, их так же отменяют.

— В Верховной Раде не было такого понятия, как депутатские средства. Соцэконом – депутаты шли и выписывали свои направления, потом приходили и говорили: «Это я сделал, это не я сделал». Это, в принципе, также один из рабочих механизмов, когда существует система мажоритарного деления. Почему мажоритарный депутат? Быстрее можно донести те проблемы, которые есть в регионе. То есть, если он представляет конкретный округ, к нему обращаются люди и, чтоб не в Киеве определяли, они через депутатов пишут обращения, выделяется субвенция.

— То есть это одна из форм использования этих средств?

— Есть форма, которая будет общедоступной. Нет такого, что один депутат ближе, а второй депутат как будто ничего не делает. Какие депутатские? Это же не касса по выдаче средств. Как бы кто так не считал, не хотел. Есть микропроекты, что мешает? Депутат просто таким образом объединяется с желанием громады, то есть с не только с ОТГ, с селами, селениями, районами, чтоб их слышал депутат. Почему? Потому что, когда они подают, они должны подавать соответственно программы и глава подает заявку. Второй механизм – мы приводим в нормальную отчетность. Нет такого, что пришли деньги, их выделили тому, этому. Есть программа. И специально, чтоб упростить, мы ее сделали по заявке, как делают на все гранты, то есть таким образом, когда наши села, районы подают заявки на областной бюджет, они учатся, как оформлять заявки на грантовые средства. И когда они доходят до грантовых средств, им дают заявку, они раскрывают ее и уже все понимают. Они в первый год пришли, подают заявки.

— Глава областного совета Виктория Москаленко тогда была согласна с таким подходом?

— Я не могу сказать, это лучше у нее спросите, я стараюсь не комментировать других людей.

— А были ли диалоги по поводу этого вопроса? Я думаю, вы обсуждали.

— Я вам скажу так – в момент внедрения 99% состава областного совета были против микропроектов. Во-первых, все люди очень не любят изменения, которые происходят. Любое изменение человек сначала откидывает от себя. Точно так же были и у депутатов, они задавали вопрос, для чего им это, там им понятно, тут им непонятно. Но, когда начали реализовываться проекты, преимущественным большинством, на всех этапах, и тем более было разъяснение Министерства финансов, куда обратились, по поводу того, что не предусмотрено бюджетным кодексом такого, в принципе этот вопрос не поднимался. Всем стал понятен механизм, как действуют микропроекты и они через них реализовывают нормальные проекты. Мы можем поехать, посмотреть. Да, не исключаю, в тех микропроектах попадались и маленькие проекты. Нам рассказывают: «Вот, проект на 30 тысяч», но надо смотреть, что это за населенный пункт, может у него действительно нет этих 30 тысяч, может и есть, это надо смотреть. У нас есть прекрасный пример, который сейчас будет в конце года – проект развития ОТГ, школы, которые полностью утеплили, построили комплексные футбольные площадки, это все будет. И это будет результатом.

— Почему спросил про Викторию Викторовну, потому что последний месседж – это есть 10 миллионов, давайте их поделим на депутатские.

-Не могу комментировать депутатский состав, пусть определяются. Я считаю, что есть десять, нет десяти… Знаете, когда начинаются такие разговоры, сразу начинаются политические разного рода манипуляции. Они где есть? В бюджете?

— Наверное.

— Они, наверное, на что-то предусмотрены.

— Там были какие-то неиспользованные средства, которые она хочет перераспределить.

— Ну если найдутся 33 депутата, то проблемы нет, перераспределят. Вопрос же в том, что у нас сейчас вторая половина ноября. А бюджетный год заканчивается, по всем расходам 22-25 сделают, это фактически месяц… Не знаю.

— Еще одним важным вопросом, который также непосредственно касается депутатского корпуса, является перспективный план. Как с ним на данный момент? На момент, когда Александр Кушнир перестал быть заместителем главы ОГА.

— На момент, когда Александр Кушнир перестал быть заместителем главы ОГА, перспективный план составлен. Он составлен, он действенный, он полностью всем обеспечен, но у нас сложилась такая ситуация – он составлялся не один день. На самом деле его составляли три года. Были разные поездки, встречи с громадами, где-то кто-то понимает, где-то нет. Где-то есть исторически сложенные внутренние элиты, как они сами себя называют, которые не хотят мириться и у них война идет на принципах. Не на том, что дальше будет, а: «Я тебе докажу» или «У меня будет маленькое отдельное царство». Однако процесс шел. Дальше было заседание комиссии, на котором заслушивали всех. Были приглашены все депутаты. Но депутаты иногда в большинстве или в меньшинстве – осознанные, они ходили. Но были и другие, которые не ходили. И когда вопрос уже вынесли в сессионный зал, они пришли и начали рассказывать, что с ними не считались, должно быть иначе. Но разница в том, что они могут себе позволить делать просто заявления, что нужно иначе. Должностные лица и я, когда был в должности, я руководствовался нормативными документами по поводу того, как определять границы этих громад. Я не могу отклоняться по своим желаниям. На данный момент план сложенный. Насколько я понимаю, есть проект закона уже, чтоб без решений облсоветов, просто сразу облгосадминистрация подавала будущий перспективный план. Какое будет принято решение людьми, которые придут? На данный момент, по действующей методике план рассчитан так, как он должен быть. Любые другие вещи… Ну я не отбрасываю, что, например, что сейчас начнется давление и на голову администрации, и на его заместителей, на кого возложат эти обязанности для того, чтобы этот план повернуть в ту или иную сторону – в частности, областных депутатов, районных, народных. Каждый будет приходить, рассказывать свое виденье. А на самом деле виденье должно быть одним, чтоб громада была действенной и чтоб могла жить. Ну вот была у нас раньше одна громада, сейчас 41, вы заезжайте в громады, которые сейчас существуют, спросите, что было и что есть сейчас. Просто надо пройти этот переломный этап, запустить и дальше они будут функционировать.

— На сколько лет перспективный план?

— На всю жизнь. То есть, это то, как они будут жить. Тут надо быть очень осторожным в попытке порадовать или удовлетворить тех или иных лиц, которые к тебе обращаются.

— На данный момент он не соглашен областным советом, правильно?

— Областным советом он не соглашен и он уже и не должен соглашаться областным советом. Тогда, когда было подано, это фактически был подан шанс областному совету принять участие в разработке перспективного плана.

— Дальше как будет?

— Кабмин может взять, может подкорректировать, потому что это все будет утверждаться с Верховной Радой, все-таки и там будет конечное решение приниматься. Мы подаем, а там у них, я так понимаю, сейчас отрабатывается, будет ли какая-то комиссия, которая будет определять виденье, или как это будет.

— Но как вы разработали – 33 ОТГ, 4 района?

— Нет, сейчас перспективный план не в районах. Мы лишь разбили ОТГ. Следующая «надстройка» - та, о которой вы говорите, районы, это один из вариантов, который разрабатывается на национальном уровне. Облгосадминистрация пока не давала своего виденья районов. Потому что надо понимать, какие полномочия в себе будут нести районы, как это будет делаться. То есть, они будут делать сильно укрупненные районы, маленькие районы, а, возможно, будут объединять несколько областей, делать какую-то надстройку по областям, выставлять в форме префектов с высокими полномочиями, чтоб он следил за законностью. Это нужно обращаться, как правительство это видит, как парламент это видит, какую систему децентрализации видят. Потому что было одно, сейчас я вижу, что идут разные заявления, к чему оно придет? Я думаю, что пока еще никто не знает.

— Насколько ударит по Николаевской области объединение николаевской и херсонской таможен с центром в Херсоне?

— По поводу таможенных служб, я не думаю, что оно будет влиять на какие-то факторы. Кроме морального, внутреннего, мол, есть херсонская, есть николаевская. Я например, считаю, что должен быть в Николаеве (центр - ПН).

— А финансово?

— Ну финансово… Вот были у нас показатели социально-экономического развития, которые показывают, что мы в пятерке. То есть, по итогам первого полугодия мы пятое место занимаем в Украине. Выходят и говорят: «А где увидеть это пятое место? Вот выйдите, посмотрите на город, где это увидеть?». Но это же вопрос перераспределения, так же, как и по таможне. По таможне, фактически мы получаем только заработную плату таможенников, если они зарегистрированы тут, как юрлица. Сборы и другое – это все уходит в Государственный бюджет. Тут уже стоит вопрос, не кто сколько зарабатывает, а как распределяется оно на государственном уровне.

— А акциз на топливо не остается на 13,44%?

— Акциз с топлива остается только с заправок, которые находятся на территории. То есть, когда вам продают литр топлива, в конце плюсовалась эта процентная надбавка, из них13,44% расщепляются, остаются. Там 5% надбавка конечной цены. Они потом распределяли и перекидывали. И сейчас как раз проголосовали, чтоб оставить еще на год громадам, чтоб они могли функционировать. Оно не будет влиять, потому что заправки, где стояли, там и будут. Табак, алкоголь также будут продаваться, это розница. То есть, рисков на бюджет я не вижу, для областного или местного. Для остальных, в принципе, всегда выгодно, чтоб у тебя располагались центры. Мне всегда нравился пример Вены. Она же не всегда была пересадочным центром для рейсов, где все приземляются. Построили здание ООН и отдали его в аренду за один доллар. Для чего? Чтоб все туда приезжали и там тратили деньги. Таким образом, они сделали центр, куда все летают. Поэтому, конечно, важно, когда есть центр, туда приезжают люди обособленно, мультипликационный эффект может быть, но напрямую…

— Во время вашей работы такие разговоры были? Или это абсолютно новое?

— Нет. Я вот только прочитал ,что они собираются сделать Черноморскую таможню, объединив одно с другим. Сейчас идет реформа таможенной службы, возможно, оптимизируют какие-то расходы, которые не нужны.

— Еще один вопрос по объединению Службы автомобильных дорог. Насколько это может негативно сказаться? Опять у нас будет одна херсонская служба автодорог.

— Тут могут быть риски, потому что кто находится ближе, того можно, так сказать, поправить галстук или головной убор. Я так вижу риски в том, что дорог может так и не быть. Просто в первую очередь приоритет будет отдаваться тем, кто находится там.

У МЕНЯ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ, ЧТО В СЛУЧАЕ ВЫБОРОВ ПРИДУТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЮ ЖИЗНЬ БЫЛИ ГЛУБОКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

— Продолжая тему областного совета, считаете ли вы, что этот состав областного совета является недееспособным?

— Нет, не считаю.

— То есть, с ним можно делать хорошие вещи?

— Понимаете, у меня возникают большие сомнения, что, даже если мы сегодня сделаем выборы местные, то придут люди, которые всю жизнь были глубокими специалистами, духовными лидерами, но они это скрывали всю свою жизнь и сейчас они выйдут из тени и решат пойти в депутаты. Депутат – это также работа, нужно понимать эти вещи. Давайте откровенно, любой новый депутат, который заходит, полгода-год он учится. Он не понимает того, что происходит, очень много нормативно-правовых актов, которые существуют. Последние три рока показали, что облсовет вполне дееспособен, он собирался, принимал бюджет, не было провалено ни одного бюджета, всегда было перевыполнение, программы выполнялись. То, что это происходило, скажем так, в немного эмоциональных и не совсем понятных дискуссиях, это жизнь, все мы люди и у всех нас бывают эмоции, главное, к чему мы приходим в конечном счете.

— Если я не ошибаюсь, Алексей Юрьевич (экс-глава ОГА Алексей Савченко - ПН) говорил, что вместе с городским советом нужно переизбрать еще и областной совет, как недееспособную.

— Ну это он может вам ответить.

— Хотел бы вернуться к событиям 16-го мая, к той сессии, когда проходило перераспределение. Проект решения не был соглашен бюджетной комиссией, но был вынесен на сессию.

— Если вы ведете к тому, что сейчас этот вопрос хотят обжаловать…

— Да, у нас есть открытое одно дело за подлог документов.

— Смотрите, на данный момент я могу выйти, написать заявление на любую тему, на любого руководителя, дело должны зарегистрировать и открыть. Дальше – решения, которые проголосованы, я не юрист, я в бюджетном процессе, но решение было вынесено в зал. Дальше, при голосовании к ним добавили позиции. Есть видео, в котором четко озвучено, за что голосовали. Все депутаты, достаточное количество, проголосовали. Есть система «Рада», на которой голосовали. Если кто-то считает, что их система не работает, можно это расследовать, кто вмешивался в эту систему. Если было вмешательство. Если нет, если депутат выходит и говорит: «Я не понимаю, за что я голосовал», ну, мне обидно за этого человека.

— Дело не в этом. Дело в том, что есть депутат горсовета Филевский, его любимая тема: «Проект не провисел 20 дней на сайте».

— Это вопрос очередной и внеочередной сессии.

— Проходил ли этот проект решения через бюджетную комиссию?

— Если вы хотите, можете взять и прочитать регламент. Комиссия это решение рассмотрела.

— То есть, первое решение, которое было вынесено на сессию, без правок депутатов, оно было рассмотрено на комиссии?

— Оно было рассмотрено комиссией бюджетной, я был на этой комиссии, которая рассматривала этот вопрос.

— А все поправки рассматривались уже непосредственно в зале?

— Возьмите голосования за прошлые годы, особенно это любила делать до 2016 года депутат Татьяна Демченко – она вставала в зале, когда решение уже обосновано и говорила: «Я вношу правку, прошу проголосовать». Эти правки были рассмотрены на комиссии? Она же встает и вносит с голоса, как и остальные, другие депутаты так же делали. Я их не обвиняю, я против такого подхода, но это право депутата. Он встает и говорит: «Прошу с поправкой». Они ставят на голосование и тогда, когда большинство голосов набирается, решение приобретает законную силу. Для этого есть правки. Например, есть одна комиссия, она не поддерживает это решение. Тогда выносится в сессионный зал и говорится, вот также голосуются правки в Верховной Раде – выходит Комитет бюджетный, как это было по акцизу, и говорит: «Мы эту правку не поддерживаем». Встает депутат и говорит: «Я прошу на подтверждение». Они выносят в зал и 275 голосов «за». Я извиняюсь, но бюджетный комитет не поддержал же?

— Хорошо, были ли нарушены тем решением права и интересы депутатов? Они говорили, что они не смогут внести изменения в бюджет развития.

— Чего?

— Ну так по их словам был прописан проект, который был им роздан.

— Ну, знаете, у нас есть много депутатов, которые пробуют трактовать законодательство своим способом, и я сейчас могу выйти и сделать много разных политических заявлений. Они будут политическими, или просто мои, как экономиста, который проработал в экономической сфере. Но не как чиновника. Когда ты находишься на должности, ты подаешь документы исключительно по законодательству. Во-первых. Во-вторых, если бы оно было незаконным, поверьте, у нас есть такой орган, как Государственное казначейство Украины, если у вас хотя бы запятая не так проставлена, вы в жизни копейку не пропустите. Это и хорошо, как защитный механизм, и иногда это создает большие препятствия. У нас программа выполнена, бюджет выполненный, бюджет дореализовывается. То, что в мае, на той сессии было серьезное сопротивление и много местных сил хотели что-то рассказать, выходили и говорили: «Не голосуйте бюджет, через две недели будет новый губернатор, мы с вами сядем, между собой все поделим и все будет хорошо», подговаривали, кто-то заболел резко, кто-то уехал в Киев срочно… Была группа, которая приходила и говорила: «Слушай, все будет классно». Хорошо, а представьте себе, если бы 16 мая не был проголосован бюджет. Главу администрации назначили 17 сентября. До этого периода сессий не было. Защищенные статьи, инсулин, все выплаты, где они были бы? Просто лежали бы деньги на счету, как это было год или два в городе. А бюджет – это что касса по набиранию денег? Или она для того, чтоб реализовывались программы? Просто очень часто, для этого и есть облсовет, разные политические силы играют в свои игры. Плюс там шла избирательная компания, много всего наложилось. Начали сбивать громады, вы же видели – только благодаря тому, что вышли главы громад и сказали: «Уважаемые, вам возвращаться к нам, а мы придем к людям и расскажем, в какие игры вы тут играетесь», только это дало возможность проголосовать.

— Зачем вы дальше подлили масла в огонь и вынесли решение про отдачу полномочий по управление коммунальным имуществом?

— Какого масла в огонь? Три года обращались все депутаты, говорили, что мы – единственные, кто остался, мы хотим эффективно управлять имуществом, это наши коммунальные предприятия, вы не можете ими управлять, мы знаем как, верните. Пожалуйста, выполнили их просьбу, была огромная куча обращений, но, почему-то когда вынесли… Наверное, они в порыве радости не сразу сориентировались в счастье, которое к ним пришло.

— Ну согласитесь с тем, что в тот момент вы просто перебили этим решением те события, которые проходили в сессионном зале перед этим.

— Какие события?

— По перераспределению бюджета.

— Ну бюджет был проголосован, дальше пошли вопросы, сессия закончилась, я вышел и объявил о том, что мы прекращаем выполнять эти полномочия, возвращаем их в облсовет.

— Почему за год до этого это было не сделано?

— Надо было привести все в порядок документально, дошло до своего логического завершения, заканчивался этап децентрализации, было заявлено, что облгосадминистрация будет ликвидирована, как класс. И для того, чтоб перенять, мы ж не можем в последний день прийти и сказать, условно говоря, в мае у нас ликвидируются облгосадминистрации, а мы приходим и день в день отдаем обратно. Логично было рассчитано – бюджетный процесс начинается фактически в мае-июне, то есть, мы начинаем формировать бюджет на следующий год. Передалось имущество, для чего? Чтоб они его поняли, приняли и, когда уже составляли бюджет, они понимали, чем они должны управлять, как оно должно быть учтено, как его сдавать в аренду.

— А вы областной совет предупредили, что будете выносить этот вопрос?

— Нет.

— Чего?

— Ну а для чего предупреждать?

— Ну чтоб они также подготовились.

— А к чему подготовиться? Чтоб они взяли полномочия, проголосовали и приняли? Это ж не в один день. Будет передача, они собирают комиссии…

— Но они ж до сих пор не могут это сделать?

— Ну, это уже вопрос к ним. Они сейчас, я думаю, пытаются выяснить, как лучше, эффективнее это сделать, поэтому так и происходит.

— Как вы считаете, какая форма лучше для областного совета – это коммунальное предприятие, это отдельное юридическое лицо или в структуре областного совета, как управление?

— Не принципиально. Вообще не принципиально. Это вопрос распределения и влияния на управление, и все. По сути, на эффективное управление имуществом оно не будет влиять никак. Или оно в штате и подчиняется, или это отдельное юридическое лицо и там есть человек, который несет юридическую ответственность за все, что происходит.

— Перед этим проводилась какая-то инвентаризация?

— У нас с имуществом все это пройдено. У нас даже есть, если помните, два года назад, был внесен в единую базу сайт, там все имущество, которое существует, оно в электронном виде вбито, все, что сдается, электронно публикуется, чтоб ни у кого не возникло никаких сомнений или желаний.

— Что это за база?

— Она загружена, вы заходите по ссылке, даже есть карта…

— Это реестр коммунального имущества?

— Да-да.

— Который делался областной государственной администрацией?

— Да, мы его сделали, он в электронном виде, вы можете зайти и посмотреть, что за имущество, какое имущество, сдается, не сдается, все открыто. Это было сделано для того, чтоб ни у кого не возникало желания играться с коммунальным имуществом, оно все было заведено прозрачным способом. Любой может смотреть, узнавать.

— Кто выполнял работы?

— А там у них была внешняя компания, кажется, которая сделала эту внешнюю платформу, загрузила данные, нанесла их на карту, сейчас все загружено, чтоб было не только в бумажном виде.

— Кто поддерживает сайт?

— Поддерживает сейчас администрация, насколько я понимаю.

— Администрация передала хостинг и все другие вещи, чтоб облсовет…

— По-моему, да, в технических моментах не хочу вводить в заблуждение, можно подверить, это не что-то такое…

— Когда городской совет сделал такой реестр, там отдельным лицам сообщили о подозрении.

— Ну у нас такого два года не было. Я ж говорю, мы старались максимально, чтоб это было. Могут возникать вопросы по коммунальным предприятиям отдельно, но там несет полную ответственность руководитель предприятия. Мы их только заслушиваем на балансовых комиссиях – эффективность деятельности, прибыльность, неприбыльность, план развития, по общей стратегии, а так…

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ, ЧТО У ВАС В ОДИН ГОД ВСЕ ЭТО УПАДЕТ, А МЫ ФАКТИЧЕСКИ СОДЕРЖИМ ВАШИ УЧРЕЖДЕНИЯ

— Команда нового президента сейчас идет в направлении большой приватизации. Если сделать проекцию на местный уровень и посмотреть, то стоило ли областной государственной администрации или уже новому распорядителю коммунальным имуществом – облсовету, также провести такую большую приватизацию через продажу?

— На самом деле, все уже давно в имуществе, которое принадлежало областной государственной администрации, было приватизировано, выделено. И, на самом деле, объекты, которые находятся сейчас в собственности облгосадминистрации, которые передали в облсовет, вы видели, сколько было всего на комиссиях, когда обращались просто списать, отдать, потому что расходы на содержание некоторых объектов превышают их остаточную стоимость. Или, если брать по аптекам, есть часть аптек «Фармации», которые они давно не используют , оно у них лежит разбитое, они хотят убрать их с баланса, чтоб не висело, потому что им надо на охрану, и никак не скинуть. Точно также бывает и по другим предприятиям. Есть здания, не нужно путать с бюджетными учреждениями, где располагаются больницы, вы ж не можете, если не поменяется система медицины на частную, дать приватизировать больницу, чтоб собственник в один день пришел и сказал: «Вы уволены, я тут хочу отель сделать».

— Тогда мы с вами говорим о свободном, не задействованном имуществе. Там не так много осталось?

— По списку приватизации вообще нет проблем. Каждый год выносится на комиссию, а потом утверждается сессией список возможной приватизации – тех зданий, которые готовы к приватизации. Списки подаются. Но все эти объекты подаются очень тяжело. Я иногда даже не понимаю подходов. Вот как было недавно со зданием Государственного бюро расследований. Это один из последних самых ярких примеров. Стоит простой вопрос, стоят депутаты, говорят: «Нет». Спрашиваешь: «Почему?». Встает депутат Ивануна и говорит: «Потому что мои избиратели могут меня не понять». У меня вопрос – не понимать в чем? Что кому-то это может понадобиться? Стоит простой вопрос – отремонтировать здание стоит где-то 80 миллионов гривен. Если облсовет готов выделить на здание, которое стоит просто в центре, если у вас есть 80 миллионов, чтоб ее отремонтировать – пожалуйста, я понимаю. Но мы гуляем по историческим зданиям, которые находятся в упадке, и скоро они будут падать. И они ссорятся. Одни говорят, что они умные, вторые говорят, что они красивые. И в этом споре ничего не происходит. Имеете деньги – чините, но надо что-то делать. Здания с каждым годом становятся все старее. Если пришло государственное учреждение, даже не частное, хотя я бы и в частное отдал. Готовы покупать – покупайте, не готовы покупать – берите, просто два условия – сохранить внешний вид, облагородить вокруг территорию. Ну нет средств в бюджете, чтоб отреставрировать все здания. Давайте будем откровенно об этом говорить. Давайте мы сделаем, чтоб хотя бы приятно было идти по улице. Чтоб ноги не ломали, чтоб было на что посмотреть. Тут тем более – офис будет Государственного бюро, человек может прийти, получить сервис, подать заявление, они отреставрируют здание, у них на это есть деньги, они уже выделены. Нет. Почему? А меня избиратели не поймут. В чем вас избиратели не поймут? Я думаю, что тут более глубокие моменты. Не хочу трактовать других людей, но по моему субъективному мнению, там есть какие-то другие моменты…

— По той же теме, лагерь Шмитда? Его также нужно продавать?

— А там нет лагеря уже. Там ничего нет. И он не лагерь. То, что там в прошлом кто-то пытался вывести земли, потом возместили… Я знаю, что есть решение суда о том, что так не должно быть. Я не могу сказать, что это не так, я не суд. Но он не относится к сфере образования даже. Есть постановление, в котором есть утвержденный перечень тех учреждений, которые считаются лагерями, которые не могут быть проданными и так далее. Его там нет. По названию он так же не отвечает, потому что, когда мы выносили вопрос на сессию, мы это все рассматривали. Ну подали, обжаловали, пожалуйста, пусть стоит, с каждым годом будет все хуже, это будет яркий пример отношения к имуществу, ну хорошо.

— А вы проводили оценку его стоимости?

— Сейчас же проводится аукцион.

— Ну есть же какая-то стартовая цена.

— Да, у него есть стартовая цена, не хочу вводить в заблуждение, но просто сейчас стало намного проще, не к чему прицепиться, потому что ввели электронные аукционы. И этот электронный аукцион не проходит, как раньше, это платформа на всю страну, ты выдаешь и вся страна видит. Раньше, скажем так, было больше признаков и возможностей неправомерной продажи имущества. Почему? Потому что ты там где-то опубликовал в газетке, никому не сказал, что идет аукцион, пришли вдвоем встали, разбомбили все. Сейчас оно в общей базе, на электронной площадке и вся страна видит. Для нас, как для облгосадминистрации есть имущество – есть имущество. Мы на нем ничего не собираемся делать. На аукцион, кто больше даст, тот пусть и покупает. Никто не даст, придем, скажем: «Такое ценное имущество, его никто не захотел купить, принимайте решение, что делать». С другой стороны есть департамент образования, у которого это имущество. Любая проверка скажет: «Какие меры вы принимаете, чтоб там был лагерь?» , а там лагеря нет. Если бы приняли областную программу оздоровления детей и решили построить лагерь, я понимаю. Так вопрос – для чего? Ну оно стоит. Не знаю, оно стоит 50 миллионов, ну продайте, получите сто миллионов. Если есть люди, которые готовы заплатить сто миллионов, так пойдите, заплатите. Если приходят и говорят: «Стоимость, которую вы выставляете, является заниженной». Ну так пойди, купи. Если она занижена. А кто-то повысит. То есть, тут же не вопрос. Например, как вы продаете автомобиль, вы приходите и говорите: «Ставлю на аукцион, стартовая цена 100 долларов». Говорят – это же дешево. Ну и ставят сто, кто-то 110, 120, 130… И в итоге, выгодная цена, если есть люди, которые готовы заплатить. А если вы ставите тысячу, никто не пришел, не купил, и хоть сто раз ставьте тысячу. Это нормальный принцип аукциона, который введен на государственном уровне.

— Период работы команды, членом которой вы были, ознаменовался тем, что была инициирована идея передачи коммунального имущества из областной собственности в городскую. Так отдали облтелпо…

— Я думаю, мы возьмем на уровне области. Вся область видит, насколько это правильное или неправильное решение. Фактически облтелпо совершает деятельность для города Николаева, из-за децентрализации деньги отдали городу, а так половина областного бюджета уходила бы на это. Ответ сформировался через три года.

— Тут понятно. Но есть объекты культуры. Шахматный клуб, областной дом культуры, еще какие-то здания – передавать или не передавать, театры и так далее. Почему? Почему вообще возникла такая идея?

— Возникла очень просто. Каждый местный орган самоуправления должен осуществлять свою деятельность. Облгосадминистрация для уровня области. Мы взяли заведения, их посещение. Возьмем шахматный клуб – контингент учеников, которые там обучаются на 100% - это город Николаев. Кто, по реформе децентрализации, должен осуществлять его содержание? В принципе все объекты передаются дальше. То есть, я финансирую исключительно город Николаев? Мне приходят и говорят – если у нас есть областные ДЮСШ, где были смешанные посетители, вопросов нет. Есть законодательство. Если больше 70-80% одной громады ходят и занимаются, то это громада должна содержать. Так есть по закону. А мы говорили им, что мы им и так должны это передать, соберитесь, потратьте время, чтоб это все перевести, потому что с каждым годом в областном бюджете будет меньше денег, когда закончится реформа, он вообще закончится, как областной бюджет. Вы должны быть готовы, что у вас в один год все это упадет, мы фактически содержим ваши учреждения, учреждения города. А средства мы могли бы потратить на те вещи, которые есть в области. Потому что очень часто сталкиваюсь с таким мнением, что Николаевская область состоит исключительно из Николаева. На самом деле да, это 40-50% области, но это не вся область. Люди живут в районах и они также хотят иметь качественные услуги, хотят иметь освещения, Дома культуры. Поэтому и была такая инициатива, как должно было быть по закону.

— Если должны были передавать, зачем было инициировать его ремонт? Который вылился уже в такую нормальную сумму?

— Насколько я понимаю, в тот момент, когда это было, было здание, которое рушилось. Это памятка архитектуры, которая разваливалась. Стоял вопрос в разных обсуждениях, что, мол, мы начинаем, потому что город сам бы не потянул, возможно, где-то и справедливо. И это опять же, было где-то в обсуждениях, которые доносили мне с третьих уст. То есть, мы начинаем, а город потом докинет. Начали ремонт. Потом, опять же, из того, что известно, там выявили дополнительные работы, потому что по факту в шахматном клубе основная проблема была в том, что там внизу идет сдвиг, нужно было много ремонтировать внизу. Дошли до половины, город говорит: «Нам не надо», у них там какие-то политические процессы происходят. Наполовину сделанное здание, что с ним делать? Идти на принцип и оставлять? Это было вынесено на обсуждение депутатов. Сказали депутатам: «Смотрите, вот наполовину сделано, нужно еще столько закончить. Если вы считаете, что нормально, мы приведем в соответствие. Давайте мы закончим». Если бы сказали нет, ну здание так бы наполовину и стояло разваленное, как очень часто, к сожалению, и бывает, когда что-то начинают и не заканчивают. Хотя понимаю, что сейчас вокруг шахматного клуба уже, скажем так, скорее политическая игра. Я считаю, что любое имущество, которое на балансе, должно быть в надлежащем состоянии. Если, например, взять, что там не шахматный клуб, просто было бы здание, я думаю, всем было бы приятно, когда это здание достроится, сделают там арку, люди будут гулять, видеть, какое красивое здание. Даже, если там будет не шахматный клуб и этот вопрос снимется через два-три года, после того, когда это здание будет достроено, все будут ходить и показывать, как красиво оно выглядит, зайдут в середину и все забудется.

— Позиция города – они хотят взять все объекты, но с бюджетом. Дайте нам здание, еще и деньги.

— Да у них может быть любая позиция. Еще полгода, облгосадминистрация ликвидируется, им просто отдадут по законодательству. И они могут себе соглашаться, не соглашаться.

— Торгуются?

— Могут пробовать. Это право каждого. Знаете, в громадах тоже очень долго была эта добровольность, когда им говорили объединяться, они говорили, что не хотят, дошло до последнего, они уже бегают и объединяются кто с кем и как хочет, лишь бы было. На данный момент да, нужно соглашение, чтоб городской совет проголосовал и принял объект. На втором этапе приходят и говорят, какие есть объекты, которые ликвидируются. Например, уже ж заявлено, что ликвидируется облгосадминистрация, как организация, то есть ее нет. Нет областного бюджета, нет того, кто содержит. И отдадут по месту расположения, как скорее всего и будет. И дальше будет простое условие – у вас есть, например, шахматный клуб, а есть дети, которые находятся в Николаевском районе, хотят заниматься. Вы приходите и говорите – за каждого ребенка перечислите мне, пожалуйста, бюджет, я буду твоего ребенка там учить. Это называется межмуниципальное сотрудничество. Так сейчас начинают наши громады выходить, например те, кто живет на грани, им нужна пожарная часть. Им не нужны две пожарные части, они делают одну пожарную часть, но содержат ее двумя бюджетами, она обслуживает одних и вторых. То, что они не хотят… Ну, где-то депутатов я, возможно, и понимаю. Сейчас возьми на плечи то, что облбюджет сейчас тянет.

— А коммунальные областные предприятия как будут работать? Аэропорт, например. Что с аэропортом будет?

— Не знаю, надо спрашивать у руководителя и тех, кто будет заведовать аэропортом.

— Я говорю о том, что скоро облгосадминистрация скоро будет ликвидирована и в чьей собственности будет аэропорт?

— Смотрите, вот все имущество аэропорта, оно не является его имуществом, как юридического лица, это общее имущество территориальных громад, сел, поселков Николаевской области и есть облсовет, который руководит. Если облсовет примет решение отдать его в концессию продать, возможно, они хотят вести инвестпроект, например зайдет инвестор и скажет: «Контрольный пакет мой, но я захожу с инвестициями и там строю». Может быть такой вариант. То же самое касается и других коммунальных предприятий – «Фармация», то же самое может быть, «Николаевкнига», облсовет хочет – содержит, хочет – нет. Коммунальные предприятия могут выполнять только социальные функции. То есть, когда государству или областному совету нужно совершить какие-то социальные функции, то нужно держать коммунальные предприятия, при чем исключительно в этом социальном направлении, исключая разные другие вопросы. Аэропорт – это предприятие, которое должно финансировать ,потому что он обеспечивает благосостояние. В любых переговорах с инвесторами говорится о том, есть аэропорт или нет. На любой встрече спрашивают, можно ли приехать к нам, мы говорим: «Нет, вы приземляетесь в Одессе или в Херсоне и приезжаете к нам». Вопрос о том, что есть много препятствий, много людей, которые не хотят сделать аэропорт – возможно. Я не хочу углубляться, это не мое направление, но, если у меня спросят, нужен ли аэропорт, да, я считаю, что Николаевщине нужен аэропорт.

— Поиском средств занимались вы на аэропорт, когда вы из местных бюджетов субвенциями собирали на областной в аэропорт.

— Почему поиском, это была общеобластная программа. Это имущество принадлежит кому? Громадам, селам, поселкам.

— Но пользуются им жители Николаева.

— Может каждый, кто хочет, пользоваться. Понимаете, есть такие очень хорошие вещи, называются «вырывание из контекста». В данном случае вырывание из контекста, без обвинений, это когда говорят, что я собирал деньги с районов. А почему ж вы не посчитали и не сказали, сколько мы раздаем в районы? И давайте составим баланс и посчитаем.

— Это был следующий вопрос о том, что вы дали взамен.

— Все бюджеты, которые раздаются, они раздаются. Мы дошли до точки. Есть районы, у которых есть средства, которые они на тот момент не используют. У них нет на них предназначения. Вот они просто лежат на счету. Есть объект, который запускается, мы понимаем, что у нас средства соберутся и там будут в сентябре. Это называется межбюджетные трансферты. Мы говорим: «Вы перечисляете на аэропорт, мы вам на те мероприятия, которые есть». Давайте посчитаем. В этом году 60 миллионов микропроектов, ОТГ, футбольные поля, они же в громадах. У меня был преподаватель по финансам, уже покойный, который рассказывал, что финансовая система – это, в принципе, сосуды, которые между собой объединены, по которым течет все, что вы определяете. Точно так же и тут. Там выявляются свободные оборотные средства, тебе надо на другое направление, ты туда и направляешь. Освобождаются у тебя – ты закрываешь. У нас за три года ни разу не было кризисных ситуаций, чтоб бюджеты не выплатили заработную плату, чтоб не профинансировали защищенные статьи, кто-то слышал за три года такое? Ну чтоб поставили какой-то бюджет под угрозу? Давайте поднимем информационное поле. Если случилось то, о чем говорят, если бы люди вышли и сказали: «Слушай, ты забрал ,на не на что людям заплату выплатить», я с вами соглашусь. Был хоть раз такой вопрос? Хоть по маленькому селу? Да, возникали крайние критические ситуации. Мы видели – там, в ноябре критическая ситуация, аккумулировали средства, это ж одна система, она функционировала. У нас не было ни одной критической ситуации с выплатами. Ситуации были на грани, по многим районам. Но мы всегда закрывали. Мы никогда не приходили и не говорили: «Знаете, это ваша проблема». Даже по той ситуации с инсулином, которая была. Никто не говорил, что это не проблема, взяли, выделили, отдали.

ВОЗМОЖНО, НЕ ДО КОНЦА РЕАЛИЗОВАЛАСЬ ТА ЗАДУМКА, КОТОРАЯ ЗАКЛАДЫВАЛАСЬ

— Вы говорите о каких-то проектах, которые не довели до конца. Ну и у вас же, как у команды, были проекты, которые не были доведены до конца. Или те, которые не реализовали себя. Например, Дирекция капитального строительства. Идея, которая себя не реализовала, предприятие еще и накапливало себе долги.

— Я где-то с вами соглашусь, что, возможно, не до конца реализовалась та задумка, которая закладывалась. Возможно, не до конца сама реализация прошла так, как должна была пройти. Потому что, задумка, реализация и то, что должно идти в конце не всегда отвечают одно другому. Почему не сработало, я не веду это направление, я не могу это сказать корректно, но я считаю, что это была правильная идея, и я считаю, что оно должно было и может правильно работать. Да, я знаю, что на данный момент ситуация у них не самая лучшая…

— Они ж не получили ни одного заказа, они не сделали ничего, в принципе.

— А они и не должны были строить.

— Ну они должны были быть заказчиком.

— Они должны были предоставлять техуслуги. Для того, чтоб контролировать.

— Это подмена УКСа, правильно?

— Альтернатива.

— Альтернатива. Почему, потому что у УКСа тоже часто были проблемы, арестованы счета.

— Да, и в любой момент могла сложиться ситуация, когда в принципе вся область должна была быть заблокированной. Эта ситуация сложилась еще до прихода, но была ситуация, когда в любой момент счета УКСа должны были быть заблокированы. Там шли судебные процессы. Позволить себе остановить жизнь области возможности не было, поэтому были найдены пути. Как законно это можно сделать? Поэтому и была сделала эта дирекция.

— Потом по УКСу все выровнялось.

— Да, но я не веду УКС, чтоб это знать, но я давно не слышал об этой проблематике, чтоб она поднималась.

— Почему тогда просто не закрыть это, не ликвидировать эту Дирекцию?

— Почему ее ликвидировать, тут вопрос, как совершать деятельность. Я не веду это направление, мне не подчиняется дирекция, я не знаю до глубины вопрос функционирования этого предприятия.

— Центр реабилитации воинов АТО. Не выстроили.

— Вы знаете, оно не выстроено, но очень сложно отвечать за результат, который не зависит исключительно от тебя. То есть, в те моменты, когда эффективность завершения того или иного проекта зависит от того, как на государственном уровне, в Министерствах примется решение, ты постоянно попадаешь в систему зависимости и растяжек. Ты встречаешься, говорят, что проблем нет, все делайте, где-то кто-то взял бумагу, заболел, передал, не понял, ответ пришел не тот. Ты идешь заново. Это все, к сожалению, очень тяжело. Этот вопрос не был доведен, но я считаю, что это очень крутая идея. Я больше того скажу, у нас там и задумки были по соцблоку шире, чем просто госпиталь, а и введение карточки для участников с определенными привилегиями по территории области, обслуживание и так далее, но… Есть такой момент, согласен.

— Возвращаясь к теме реабилитации, раньше вы говорили, что виноват в этом ваш коллега Евгений Шевченко. Что он отпустил этот процесс.

— Ну смотрите, сразу отвечу на все вопросы, касающиеся Евгения, потому что дальше, я так понимаю, будет эта тема. Мне жаль Евгения, откровенно. Он в глубине души хороший человек, но у него есть какие-то внутренние процессы, чего ему не хватает. Возможно, внимания, возможно, еще чего-то. Я к нему не отношусь со злостью, откровенно вам скажу, хотя мне показывают, как он там пытается… Ему надо в себе разобраться и не таким образом привлекать к себе то или иное внимание. Я не буду говорить о нем плохо, мне его жаль, если честно. Но я думаю, он пройдет для себя этот непростой внутренний период, перерастет, станет взрослым, и у него все будет получаться. Потому что, чтоб получалось, ты должен стать взрослым. Я ему желаю, и я уверен, что у него это получится и все у него будет хорошо.

— Это оценка ему, как человеку, а оценка ему, как работнику.

-Это общая оценка. Я о нем плохого ничего не буду говорить. Много всего произошло, очень много, то, что потом или в то время приходилось исправлять. Но я не хочу сейчас делиться плохими вещами. Я ему желаю, чтоб у него все в жизни получилось.

Я НАБРАЛСЯ ОПЫТА, В ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ ГРЯЗИ ИСКУПАЛСЯ

— Зачем вы принимали участие в выборах?

— Ну, во-первых, мне было интересно. И, во-вторых, я себе определял путь, куда двигаться дальше и я был уверен, как и сейчас уверен, что я бы мог принести пользу, будучи народным депутатом, поскольку я достаточно нормально, как я считаю, владею вопросами, как проходит бюджетирование, как проходят процессы в стране. Всю свою жизнь, начиная с 2004 года, я работаю в этой системе в разных направлениях – и в Министерстве финансов, в разных департаментах, и в бюджетном комитете, на местах, я знаю, как действует Верховная Рада, как пишутся программы, как складываются и сам выписывал законодательные акты. То есть, я понимаю, я знаю этот процесс. Поэтому я решил попробовать свои силы и баллотировался.

— Какие впечатления?

— Я набрался опыта, очень много опыта, в очень хорошей грязи искупался. Это очередной путь, который надо было пройти. Он закалил меня и я вышел из предвыборной компании уже не тем, каким я был до этой компании и, наверное, уже никогда таким не буду.

— Это первая и последняя компания?

— Я не могу утверждать, что это последняя компания. Это, действительно, первая компания, до этого я нигде не баллотировался, даже и не пробовал. Потому что я очень ответственно отношусь к тому, в какие направления жизни я иду и пытаюсь, слава Богу, у меня получалось, идти туда, где я не разбираюсь, чтоб не выглядеть не умным человеком или человеком, который может навредить.

— То есть, в принципе, вы не откидываете того, что на следующих выборах мы снова можем увидеться среди кандидатов?

— Жизнь бурная и непредсказуемая. Есть одна простая вещь – нужно наслаждаться жизнью. На данный момент я за эту избирательную очень много насладился, понятно, что это сарказм. Но это был интересный опыт, когда у тебя в день проходило по десять часовых встреч, начинались встречи в пять утра, потому что это был период, когда все в полях и у тебя первая встреча начиналась в пять и последняя заканчивалась в одиннадцать. И это был нон-стоп – встречи, встречи с людьми. Бывали разные встречи, тут многие говорят – выйдите к людям, я спокойно выходил, объездил почти все села, которые были в округе, так и сейчас могу спокойно туда поехать и я могу сказать, что было нормальное отношение, не было ничего из того, что я обещал и не делал, спокойно могу ходить. Это было интересно.

— Сталкивались ли вы с противостоянием Аркадия Корнацкого?

— Да. Ну один раз он приехал на встречу. Я в формате выборов предложил очень простую концепцию встреч – все ж мы ездим, давайте сделаем очень просто, давайте мы вместе соберемся в селах, в громадах, приедем, каждый расскажет, как он видит, что он делает, как он собирается работать и пусть люди определяют. Потому что, когда ты один рассказываешь, и у тебя сбоку нет оппонента, который может сказать иначе, оно всегда очень просто. А когда сбоку кто-то другой, то это иначе. Некоторые делали так, некоторые кандидаты вообще пытались минимизировать встречи, делать их по формальному принципу. Тактика была такая – меньше встречаешься, у тебя все получается. Мы (с Корнацким - ПН) встретились во Врадиевке, у нас был такой, назовем его, диспут. Было много, и не только с ним, были и другие кандидаты, бывало такое, что ты приезжаешь в населенный пункт, у тебя встреча назначена, ты только приходишь на встречу, а тебе уже кричат: «Ты украл наши деньги на дороги, ты это все перераспределял», а выясняется, что перед тобой тут, за час другой народный депутат был и весь свой час он посвятил не тому, что он сделает, а тому, какой демон и дракон Кушнир, чтоб они были подготовлены. И когда ты минут 15 людей успокаиваешь, рассказываешь… Они говорят, что просто до меня тут приезжал человек, и он час рассказывал о том, какой вы недостойный дракон, как вам надо голову отрезать и королю отвести, чтоб показать вашу голову. Такое также было.

— В день выборов появилась информация, что неподалеку окружной избирательной комиссии были, как принято их называть, титушки, которых связывали, непосредственно, с вами. Вы знали этих людей?

— Не понимаю, если вы покажете, где… У меня были люди, которые работали в штабе, их я знаю. Есть люди, которые со мной работали. Кто кружил вокруг избирательной комиссии, ну извините… Покажете фотографии, если я знаю этого человека, я скажу, что знаю. Людей я знаю много. Отдельно, как вы говорите, титушек, для чего мне было их собирать?

— Я не буду называть фамилий, потому что нет подтверждения этой информации, я могу только сказать те тезисы, которые тот человек в общении с другими, с правоохранительными органами, объяснял, почему те люди приехали. Приехали они наблюдать за порядком.

— Супер.

— Не помните?

— Нет. Я вам расскажу другую историю, которую вы можете знать, можете нет. Тут был другой человек, он живет, может быть, в Николаеве. Он рассказывал, как делать выборы в ОТГ, знаете? Говорит: «Есть кандидат, который побеждает на выборах, ты берешь четырех-пятерых людей с видом бандитским, они заезжают и говорят, что их кандидат уже побеждает, и они сейчас будут тут наводить порядок, тем самым они сбивают другого кандидата».

МЫ ХОТИМ, ЧТОБ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОФЕССИИ БЫЛИ ПРЕСТИЖНЫМИ

— Отслеживала ли облгосадминистрация судьбу тех проектов, на которые выделяли деньги участникам АТО? По 50 тысяч гривен.

— Да.

— И как процент реализации?

— Приблизительно треть нормально реализовывается, треть, как по последним данным, может подкорректируется, погорели, остальные балансируют. Но задача этих проектов не в том, что после этого люди станут мультимиллионерами. Но люди, которые приходят, они чувствуют, что они не брошены, что ими занимаются, уделяют им внимание. Мы ж не просто по этой программе раздавали деньги, они же проходят обучение. Их обучают. Это также одна из степеней адаптации человека. Они адаптируются, разрабатывают проекты. Это ж не просто процесс, когда приходит человек и говорит, что он участник антитеррористической операции, хочет открыть свое дело и просит дать ему денег. Нет, они проходят обучение, их проекты рассматривают. И конечно, как в любом виде предпринимательской деятельности, есть люди, которые функционируют, есть те, кто не функционирует. Я понимаю, что у многих есть вопросы по поводу этой программы, я понимаю, кто ее может не воспринимать, но не может быть так, чтоб всем все нравилось. По моему мнению, это хорошая программа. 100% дальнейшего функционирования, я не могу сказать, что все может на 100% функционировать. Возьмем вашу деятельность, у вас есть журналисты, вы что всеми 100% довольны? Зарплату вы же платите всем.

— Проблема не в том, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Проблема в том, что люди, которые к этому причастны, могут иметь определенные коррупционные интересы в этом.

— В принципе, любая деятельность, которая происходит, имеет ту или иную… Смотрите, не беру вашу редакцию, возьму другую, которую я по факту считаю пресс-службой одного человека. Выдавая информсообщения, они пытаются получить пользу для себя. Для человека, который им платит зарплату. Другие также пытаются это делать. Если ты это понимаешь, ты пытаешься это перекрыть, но ты ж не всегда можешь это понять. Если кто-то прошел обучение, условно говоря, разработал бизнес-план, получил деньги, и прогорел, ну может быть и такое. Вот в прошлом году получили помощь при рождении детей. Вы же знаете, что есть люди социально не обеспечены, которые рожают много детей, чтоб получить помощь и тем самым о детях забывают потом. Так что нам теперь всей стране не выплачивать помощь матерям, которые рожают? Есть такие факты, давайте озвучивать их, у вас же есть источник, ваше издание. Говорите, что вот такие-то таким-то образом воспользовались и не использовали. Тогда разрабатываются изменения в порядок и усовершенствуется, чтоб в будущем избежать. Потому что я понимаю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я считаю, что программа удачно функционирует. Если вам известен тот факт, что кто-то играется осознанно, если коррупционно, то сразу заявление пишем, если просто человек, скажем так, нашел лазейку, озвучивайте и мы поменяем. Этот порядок был первым в Украине. Сейчас Верховная Рада только принимает, мы первые разработали, мы его первые запустили, мы его первые заюстрировали. Когда ты делаешь первым, поверьте, это не так просто, что-то придумать, довести, запустить и реализовать. Потому что очень много людей, у которых есть замечательные идеи. Но когда доходит до пути их реализации, вот тут начинают возникать проблемы. Потому что, он знает, как должно быть, а как это сделать, он не знает.

— Еще одна тема, которая определенный резонанс у нас вызвала, это выдача квартир работникам правоохранительных органов, непосредственно работникам прокуратуры. Правильно ли это было?

— Да.

— Объясните, пожалуйста.

— Мы хотим, чтоб определенные профессии были престижными. Чтоб люди, которые занимают эти профессии, они были примером. Чтоб мы, когда на них смотрим, понимали, что они работают для нас. Как это сделать? Ну, возможно, нужно сделать некоторые профессии такими, чтоб тебе хотелось становиться тем или иным человеком. А это делается каким образом? Вот например, есть система государственной службы. Значит ты должен сделать такие условия, чтоб человек, который идет на государственную службу, чтоб там была высокая конкуренция. Чтоб не было, знаете как, никуда не поступил и пошел работать… Должна же быть какая-то система. Чем отличается работник правоохранительной системы? У него нет жены и детей? Если есть вопрос по поводу того, кому дали, то это вопрос руководителю органа. Но неужели вы не считаете, что люди, которые добросовестно выполняют свою работу по 10-15 лет, не имеют права на получение жилья? Не имеет ли права работник службы чрезвычайных ситуаций или работник службы безопасности Украины?

— Врач, учитель?

— Я не спорю с вами, и врач… И, когда это все разрабатывалось, громады у себя сами разрабатывали программу, сейчас областную сделали, я надеюсь, что они примут, мы дали поручение разработать областную программу обеспечения жильем врачей. Но есть разница полномочий. Есть областные, а есть те, кто на местах. В громадах сейчас очень просто делается, вы поверьте. Если вы врач, вам и жилье дадут и всем обеспечат. Основная проблема в громадах, которые существуют – это врачи. Вот было, по-моему, в Семеновке, амбулаторию открыли. Они, чтоб врача переманить, они ему дом дали, дали часть земли, помогают, лишь бы был врач. В этом нет проблемы. Ну это же не тотальная выдача по 100-200 квартир. Вообще обеспечение жильем – это вопрос органов местного самоуправления – Николаева, Очакова, Первомайска. Областная программа, она распространяется на участников антитеррористической операции, инвалидам, и для поддержания престижности профессии. Ну вот есть человек, он работник прокуратуры, Службы безопасности, он не должен думать, что ему негде жить, они ж не получают десятое, двадцатое жилье. Второй вопрос – нужно же как-то заинтересовывать людей, я имею в виду не только квартиры, а в принципе.

— Давайте честно, если брать престижность работы престижность работы прокурора и престижность работы учителя, тут вообще не возникает вопросов…

— Не возникает. Если вы смотрите через призму сегодняшнего дня – да.

— И заработные платы.

— Если вы смотрите через призму сегодняшнего дня – да. А я смотрю через призму того, как оно должно быть. Я учителем, наверное, не смог бы быть, это очень тяжело, я с вами абсолютно согласен, это просто невероятно, твоя задача донести до учеников, а не просто поговорить, и научить, абсолютно нет споров. Но я вам еще раз говорю, это полномочия не областной власти. Областная определилась. Если бы обратились к какому-нибудь выдающемуся учителю, я думаю, тоже можно было бы найти. Я ж не против учителей, они так же могут обращаться. Но обращались другие. Ситуация показывает, возникает одно, другое, третье, есть люди, которые по 10-15 лет стоят в очереди, в городе эта программа не осуществляется. Хотя, если ввести… Есть земельные участки, строительства особого нет. Есть договоренности, например, с инвестором, который заходит, ему говорят, что дают землю, а он какую-то часть квартир отдает, но с него не берут за землю. Но я не мэр города, и не депутат города, я не могу им сказать, как им делать. Они – органы местного самоуправления, чтоб не говорили, что я на них давлю. Как на областном уровне, мы определили это, как такую премию. Дальше, подали депутаты, по моему фракции «Наш край», на лучшего механизатора. Можно любому человеку это сделать, но должен быть инициатор. Который выходит и говорит, что это важно, так давайте. Я не говорю, что я против медиков или учителей, я за.

— Просто как это видим мы через призму того, как это происходило на протяжении нескольких лет – перед выборами областной совет дает квартиры прокурорам…

— Когда первая квартира была выдана? В 2017-м. У нас выборы были?

-Мы говорим о последних выборах.

— Нет, программа в 2017 году началась. Если бы мы это начали делать в последний год, тогда да. Это программа, которая постоянно действует с 2017 года. 2017-18-19. Она будет и в 2020-м, да, в промежутках бывают выборы. Я вам задам вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, а должно быть служебное жилье? Которое содержится за счет государства? Приезжает чиновник, возьмем директора департамента образования, он имеет право на служебное жилье?

— Приехал и тут живет на время исполнения обязанностей?

— Да, которое содержится, выплачивается из бюджета.

— Такое же вроде есть.

— Нет, нету. И таким образом мы определяем, что мы ставим в неравные условия, то есть, грубо говоря, есть человек, специалист, приходит на конкурсных условиях соревноваться, да? Оплата труда же у всех одинаковая. Но он приезжий, а другой местный. Если он приезжий, у него определенная часть средств выходит на аренду жилья и на проживание, то есть, у него уже другие условия труда. Если мы говорим, что все люди находятся в равных условиях и вы хотите, чтоб были лучшие специалисты, которые лучше работают, то вы должны создать условия равноценные.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК ЗНАЕТ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, СИДИТ В ПОДВАЛЕ И ВСЕГДА ВО ВСЕМ ВИНОВАТ

— Мы же не в лесу живем. Кто не дает той же облгосадминистрации заключить договор на аренду квартиры?

— Вы сейчас серьезно? Кто не дает? Я не знаю, как там по законодательству, на данный момент, я думаю, я представляю эту картину, и, в частности, как вас она будет беспокоить, когда скажут: «Ты видел его зарплату? А он еще с бюджета арендует квартиру». У нас, почему-то, считается, что есть такое понятие «идеальный чиновник» - это человек, который знает два-три языка, имеет высшее европейское образование, знает ответы на все вопросы, ходит идеально одетым, при этом сидит в подвале без света, без воды, без бумаги, потому что она стоит денег, зарплата у него – три тысячи гривен и он перед всеми виноват.

— Я понимаю, о чем вы говорите, это та же самая ситуация, которая сложилась со Стефанчуком в последние дни, что он тратит деньги на аренду жилья у своей тещи. Но он не может не арендовать, если он там живет.

— Почему?

— Коррупция.

— Нет, не коррупция. Если это твои близкие родственники, они пустили тебя пожить. Если бы он у чужого человека жил, то да.

— Теща считается близким родственником?

— Не знаю, наверное. Тебя могут пустить пожить. Не буду спорить, нужно исследовать глубже, не готов. Я читал эту новость, глубоко не исследовал этот вопрос.

— Я видел мнение того же Корнацкого, кстати, который считает себя юристом, он расписал, что он считает, что все нормально, иначе он бы нарушал закон. Ну смотрите, областная государственная администрация, она же арендует транспорт, например, для своих нужд.

— Нет, не арендует. Это было очень давно, с 2015 года сильно поменялось все, что касается облгосадминистрации, ее обеспечения и всего, что с этим связано, и все, кто рассказывает, это его собственное виденье. После 2015 года все поменялось. Абсолютно. Облсовет – да. Гаражируются и так далее, потому что они могут. Мы не арендуем автомобили. Более того, по постановлению, если я не ошибаюсь, на главу облгосадминистрации можно приобрести автомобиль стоимостью не более 43 тысячи гривен. Вот вам ответ на все вопросы.

— Может потому что пошли на децентрализацию и решили ничего не менять…

— Это потому что у нас, к сожалению, период времени, когда очень тяжело отстоять правильное решение, а решение ты принимаешь на основании того, чтоб понравиться большинству людей. Поэтому так и происходит, потому что это звучит красиво. А когда ты идешь и рассказываешь какие-то вещи… Вот представьте себе, к вам привезли человека, который должен отремонтировать, не знаю, любую бытовую технику. И он говорит, что за гривну это сделает. Вы такого возьмете? Если он приедет к вам ремонтировать телевизор стоимостью 20 тысяч , а он говорит, что за гривну отремонтирует? У вас, наверное, возникнут вопросы. А если человек придет на должность и скажет, что готов работать за 100 гривен? Не возникает вопросов?

— Это ГАИшник.

— Есть всегда система сдерживаний. Борьба с коррупцией, на самом деле, состоит из двух частей: первая – это кнут, вторая – это пряник. И придуманы эти системы не мной, и они давно функционируют. Берут и определяют уровень чиновника, какая у него может быть гипотетически коррупционная составляющая – он может на такую-то сумму, и ему говорят: «Пока ты госслужащий, ты можешь взять кредит по сниженной ставке и имеешь паркоместо. Но, как только тебя в чем-то определят, тебе дают максимальную ставку и у тебя все забирают». И он сидит. У него кредит на квартиру на 20 лет, он получает сниженную ставку. Приносит кто-то ему 3 тысячи гривен, 5 тысяч, он сидит и смотрит. С одной стороны он хочет, но с другой стороны, если он возьмет, у него месячная процентная ставка вообще непонятно какой будет, у него все заберут.

— Это в идеальном мире, не в Украине.

— Мы уже столько лет боремся с коррупцией, мы уже должны понять, что кнутом это не будет. Сажают, бьют, но люди все равно не понимают, идут и берут. Почему? Какой выход? Я согласен, что не должны быть заоблачные заработные платы, но она должна быть достойной того, чем ты занимаешься. Если ты учитель, если ты хирург, то ты не должен думать, идя домой, купить тебе сегодня масла на хлеб или не покупать. Когда ты работаешь, например, нейрохирургом, ты должен иметь соответствующее питание, это должно быть обеспечено и тогда ты ни у кого ничего не будешь брать, потому что у тебя есть нормальное обеспечение. Мы говорим, что у нас бесплатная медицина, где у нас бесплатная медицина? Давайте откровенно говорить, если мы уже об этом говорим. Если ты приходишь к чиновнику в паспортный стол, или в ЦПАУ, то у него должна быть оплата соответствующая. Если это все автоматизировано, то понятно. Если у тебя творческие задачи, ты не можешь получать зарплату 5 тысяч гривен и делать кучу всего. Потому что аналогичная должность в частном бизнесе стоит иначе. Я тогда задаю вопрос, чего ты сидишь?

МЫ ВСЕ ЗНАЕМ ЗАРПЛАТУ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ И НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЭТА ДОЛЖНОСТЬ НЕ КОНКУРЕНТНАЯ

— Не для «подкола», просто, чтоб дойти до сути – заработная плата заместителя главы облгосадминистрации достаточная?

— Нет.

— Какая реальная должна быть?

— Я думаю, 100-150 тысяч. С соответствующими требованиями. В нынешних условиях, когда сейчас идет ликвидация, уже нет. Но если взять в идеальном мире, где должность с нормальными полномочиями, не с теми, которые сейчас сокращаются, то где-то так.

— Три года вы были под коррупционными соблазнами.

— Я не говорил, что мне не хватает, я даже откладывал этот период времени. Вы спросили, какую зарплату я считаю достойной, это не означает, что я живу впроголодь, нет. Эта зарплата, которую я получаю, я понимаю, что были времена и было, на что тратить, мне ее хватало. Я жил, какую-то часть откладывал, как всю жизнь откладывал. Но, если вы меня спросите, то да. Тогда можно идти и больше требовать, больше брать и будет конкретная борьба, для чего? Потому что вопрос такой заработной платы не касается именно меня, она касается самой должности, которая будет сильно конкурентная. То есть, на нее захотят зайти люди складом управленца с частного сектора. Я об этом говорю, а не чтоб выглядело, что я считаю, что мне надо… Нет. Я считаю, что эта должность должна быть конкурентной. Чтоб люди боролись за эту должность. И боролись лучше. Если она не конкурентная, то тогда и не о чем говорить. Потому что мы все знаем заработную плату в частном секторе и на данный момент эта должность не конкурентная. То, что я всю жизнь работал госслужащим и для меня это было интересно, потому что есть такое понятие, как «не работать на земле». Я работал в Министерстве финансов 12 лет, потом в бюджетном комитете, мне было интересно. И плюс требования по работе, мне это было интересно. Поэтому я считаю, что зарплата должна быть конкурентной. На данный момент зарплата, о которой я говорю, она конкурентная. Я не собираюсь говорить, что нужно загонять. Вообще, у нас, почему-то, неуважительно относятся ко всем государственным служащим. Как по мне, это неправильно. Сократить количество, да, можно сократить количество. И нужно сокращать и реформировать. Но они должны чувствовать себя достойно, не должно быть стыдно человеку говорить, что он госслужащий.

— Не может руководитель налоговой получать 10 тысяч зарплаты.

— Конечно. И даже 20 не может получать. Когда я еще работал в Министерстве, мы ездили в Эстонию по обмену опытом и эстонцы рассказывали, говорили: «Когда мы в девяностых, мы начали резко сокращать госслужащих». Понятно, что пример не очень корректный, их там всего 1 миллион 200 тысяч, но все равно. Их надо сокращать. И первые уходят те, кто может найти себе работу. Потому что им не критично, они умные, они найдут. Остаются те, которые понимают, что у них уже больше ничего нет. Ну, они должны сидеть. Происходит это сокращение, они говорят: «Мы настолько сократили, что у нас просто начался ужас. Мы это поняли, начали расширять». А человек, который вышел из государственной системы и пошел в частный сектор, он не хочет вернуться. Вот вы свободный человек. Вы можете делать все, что вы хотите. Я ничего не могу. Я все должен декларировать, рассказывать, показывать. У меня такое ощущение, что скоро придется декларировать количество половых актов, которые происходили за месяц. Я откровенно говорю. Ну что мы еще не декларируем? Мы говорим, что государственный чиновник должен декларировать, я согласен. Так пусть все декларируют. Есть много людей, которые приходят и спрашивают. А ты расскажи, откуда у тебя автомобиль, а откуда у тебя квартира, а как ты поехал отдыхать по всем европейским странам, а по оплаченным налогам ты на «минималке» сидишь на каком-то предприятии. Как? А ты чем отличаешься? Ты такой же. Так давайте и за это выступать. Тут, главное, не загонять в рамки, потому что есть люди, которые сидят и загоняют-загоняют – ты куда-то едешь, ты должен кучу сделать справок каких-то непонятных, куда ты едешь, чего ты едешь. Твоя вся семья также находится в этих условиях.

— Хорошо, если взять среднестатистическую фирму, она начнет платить заработную плату, которая есть на самом деле, я думаю, оно закроется за два месяца, где-то так. Количество налогов, которые придется платить предприятию – это реальность.

— Вы знаете, впервые это сделали, если я не ошибаюсь, при Яценюке. Вот знаете о споре, что было вначале – яйцо или курица. Приходили предприятия, говорили: «Уменьшите налоги, мы повысим заработную плату». А они говорили наоборот: «Поднимите заработную плату, мы уменьшим налоги». Был долгий спор. И в один год в бюджете согласились, это когда пошла реформация единого социального взноса, было 40 с чем-то, сократили до 20. Эффект себя не оправдал. Они поменяли зарплаты в половину от этой экономии, то есть, они не повыводили из тени. Они просто то, что сэкономились по социалке, они подняли. Но они другие деньги не вывели из тени. Почему? Потому что нет наказания за неуплату. Это же должно быть с обеих сторон. Вот вы, как журналист, приходите к чиновнику, и говорите: «Слушай, откуда у тебя это все», он показывает: «Вот моя декларация, вот мои доходы, расходы». Потом чиновник у журналиста спрашивает, откуда у него имущество. А журналист ему: «А что это за давление на свободу слова? Почему я должен кому-то это говорить? Почему тебе это интересно?». Но это путь двухсторонний. И так, и так имеют право требовать. Извините, но иначе не будет. Казна не наполняется из ничего. Когда мы говорим о том, что там врач должен получать зарплату достойную, он получает из чего? Из налогов. Я всю свою жизнь, я закончил ВУЗ, через месяц я пошел на работу, я ни одного дня не был без работы, вот сегодня у меня день, что я без работы. Я каждый свой день работал. Я работал и платил налоги. У меня есть расчеты с первого месяца, как я плачу налоги. Есть другой человек, который ходит и получает зарплату в конвертах, в силу тех или иных обстоятельствах. Мы доходим с ним до пенсионного возраста. Он говорит: «А почему у него такая пенсия высокая? Я ж тоже хочу высокую пенсию». Я прихожу и говорю: «Я извиняюсь, я сколько ты заплатил?». Он говорит о том, что нет разницы, он же украинец. Он, конечно, украинец. Но в пенсионный фонд он накапливал? Нет. Ну так почему он не платил? Это проблема, которая нас догонит. У нас сейчас, получается, люди, которые поехали работать заграницу, они в рассвете своих сил там создавали продукт, они там вырабатывали. Они вернутся сюда уже не совсем здоровыми, у них не было вариантов, им нужно было кормить семьи, я их не обвиняю, вариантов не было. Но у нас возникнет новый кризис - они все вернутся и где принцип справедливого распределения? В бюджет, в пенсионный фонд они не платили, а другие платили. И встанет вопрос – а почему нас должна быть одинаковая пенсия? И точно также у всех происходит. Много кто, работая, говорит: «Слушай, мне не важно, плати в конвертах», потому что мы думаем о сегодняшнем дне. А когда доходит до пенсии, говорят: «Выберите лучшие годы, чтоб насчитать пенсию», а их нет. И начинает будоражить народ.

— За что вам стыдно, как заместителю главы облгосадминистрации?

— Я не могу сказать, что стыдно. Есть события, которые, скажем так, не до конца получились. Но этому есть оправдание – я живу первый раз и не проходил подобные вещи.

— Спасибо.

Интервью брал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ».