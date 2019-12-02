После трех попыток «протянуть» кадровые вопросы, Москаленко решила провести сессию, где рассмотрят бюджет

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила убрать все вопросы, касающиеся кадровых изменений на следующем заседании сессии, которое пройдет 3 декабря.

Об этом она заявила 2 декабря, в ходе заседания Президиума, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— В связи с тем, что мы наблюдаем и являемся участниками, областной совет стал объектом незаконных действий некоторых депутатов областного совета и главы ОГА, то все-таки есть понимание, что сессию на 3 декабря надо проводить, но я бы хотела с вами посоветоваться по поводу того, каким образом нам определить повестку дня для того, чтоб консолидировать работу областного совета, - заявила Москаленко вначале заседания.

В то же время, присутствующий на совещании депутат Юрий Кормышкин предложил из 24 вопросов, выносящихся на повестку дня, оставить пять, а именно:

-Отчет Николаевской облгосадминистрации о выполнении мероприятий комплексной программы защиты населения «Турбота»;

-О досрочном прекращении полномочий депутата облсовета Михаила Соколова;

-О внесении изменений в Программу развития местного самоуправления в Николаевском областном совете на 2019-22 годы;

-О внесении изменений в бюджет Николаевской области на 2019 год;

-О чествовании памяти депутата Кравченко Николая Антоновича.

— Для того, чтоб наши депутаты не пользовались слоганами, что мы не хотим рассматривать бюджет, а есть кадровые вопросы, есть предложение все кадровые вопросы снять, проголосовать все важные вопросы для области, а потом дальше работать, - добавил Кормышкин.

В ходе рассмотрения бюджетного вопроса, депутат Владимир Фроленко предложил внести на рассмотрение вопрос о так называемых «депутатских» деньгах.

В то же время заместитель главы облсовета Андрей Кротов, отвечая на вопрос Москаленко, согласен ли он с такой повесткой дня, спросил, что мешало рассмотреть бюджетные вопросы 29 ноября, когда депутаты собрались на четвертом этаже, требуя провести сессию.

— Вы с ехидством это говорите, смотрите, вы манипулируете. Вы не захотели проводить сессию, когда было большинство депутатов. (…) Я предлагаю, когда завтра будут депутаты, они не видят сейчас повестку дня, какие вопросы будут, потому что мне непонятно, когда к вам депутаты приходят, просят провести сессию в пятницу, есть большинство, вы закрываетесь… Уважения у вас нет никакого, - сказал Кротов.

Ему тут же ответили, что требование депутатов провести сессию 29 ноября было незаконным. В итоге, присутствующие на заседании Президиума поддержали Викторию Москаленко, хотя голосованием это не подтвердилось. Позже, в комментарии «Преступности.НЕТ», что собрание носило совещательный характер, где не нужно было голосовать. При этом, стоит отметить, что Президиум проводится при наличии кворума, хотя на сегодняшнем заседании его не было.

Стоит отметить, что депутаты в четвертый раз собираются на сессию, чтобы помимо бюджетных вопросов рассмотреть также кадровые вопросы, которые идут первыми в повестке дня. Однако, из-за того, что депутатский корпус разделился, ни у одной из сторон не хватает достаточного количества голосов, чтобы провести эти кадровые перестановки. Одна сторона хочет снять Викторию Москаленко с должности главы Николаевского облсовета. Сама же Москаленко намерена снять своего заместителя Андрея Кротова и назначить двоих новых заместителей.

Сначала депутаты собрались на внеочередное заседание 7 ноября. Однако был поддержан только один вопрос - о выделении финансирования на программу «Турбота» в части выделения денег на оздоровление детей. 11 ноября депутаты вновь собрались, но уже для обсуждения реформы рынка земли, но так и не определились с решением из-за отсутствия кворума. 26 ноября должна была состояться сессия Николаевского областного совета. Москаленко лично вынесла на повестку дня вопрос о лишении полномочий своего заместителя Андрея Кротова, которого обвиняет в том, что он активно сотрудничает с главой ОГА Александром Стадником. При этом, депутаты выразили готовность внести в повестку вопрос о том, чтоб снять с должности главы облсовета саму Москаленко. Сама сессия так и не началась – сначала пришло сообщение о минировании здания, которое позже не подтвердилось, потом в здание облсовета пришли добровольческие объединения, члены которых поддерживали Москаленко и требовали, чтоб депутаты не рассматривали вопрос об ее отставке. Все это время был перерыв, в течение которого главе облсовета стало плохо и ей вызвали врачей. В свою очередь, около 20 депутатов собрались на закрытое совещание, где решали вопрос о том, сколько голосов готовы отдать за снятие Москаленко с должности. После нескольких часов перерыва глава облсовета вышла к депутатам, объявила о закрытии сессии и назначила внеочередное заседание на 3 декабря.



Но 28 ноября группа депутатов Николаевского областного совета решили провести внеочередное пленарное заседание 29 ноября, о чем уведомили главу Николаевского облсовета.