«Может быть расценено, как давление Президента»: Детективы НАБУ отказались от подарка Зеленского за поимку Альперина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудники НАБУ отказались от подарка, который он им предлагал за поимку одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Заявление он сделал в ролике, который опубликовал на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее Президент призвал граждан помочь в поимке контрабандиста Альперина и пообещал за него награду.

«Наконец-то был задержан один из контрабандистов Альперин. Я обратился к Украине и сказал, что тот, кто отдаст нам Альперина, получит подарок. Это правда. Его задержали НАБУшники, молодцы, парни», – заявил Зеленский.

В то же время он рассказал, что сотрудники НАБУ отказались от его подарка.

«Я предложил им подарок, но они отказались, сказав, что это может быть расценено, как влияние Президента и Офиса на НАБУ. Так что подарок мой не взяли. Но я им очень благодарен, так как они сделали подарок всей стране – арестовали этого человека», – подчеркнул Президент.

Напомним, высший антикоррупционный суд арестовал «короля контрабанды» Альперина с залогом в 70 миллионов. Ранее НАБУ по делу контрабандиста Альперина задержало руководство Киевской таможни.

В конце ноября 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тысяч, чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что «известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту» предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко прямо указал имя Альперина.

Затем Альперину предъявили подозрение, но не задерживали. Позже суд, на который пришел Альперин, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен. В сентябре 2017 года у Альперина провели обыски – нашли мешок с деньгами и награду от СБУ.