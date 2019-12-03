Сессия ВР: Президент Зеленский подал законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для «воров в законе»

Верховная Рада во вторник, 3 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов во втором чтении, среди которых проект законов о ГБР, о регулировании производства и оборота спирта. В первом чтении будут рассмотрены изменения в Налоговый Кодекс, а также изменения в закон о неприкосновенности нардепов.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В Верховной Раде ведется прямая трансляция заседания

10:02 Ректор Одесской юридической академии и экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook написал, что этот проект закона предусматривает и дополнение Уголовного Кодекса статьей 255-1, в котором уже будет закреплено такое понятие как «вор в законе».

«Статья 255-1. Создание преступного сообщества и пребывания лица в статусе «вор в законе» 1. Создание преступного сообщества или руководство такой сообществом или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой сообществом, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 2. Пребывание лица в статусе «вор в законе» - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. 3. Освобождается от уголовной ответственности лицо, кроме «вора в законе», совершившего преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если такое лицо добровольно заявило об участии в преступной сообществу и пребывания лица в статусе «вор в законе», и активно способствовала раскрытию такой преступного сообщества».

«Если этот крайне необходимый закон будет принят, у правоохранителей нашей страны появится действительно эффективное оружие для качественной противодействия организованной преступности и пережиткам прошлого века «ворам в законе», а также придет «кирдык» их дружественным многочисленными связям», – написал он.

«И сегодня это действительно неотложный закон, потому что «воры в законе» - раковая опухоль, которая увеличивается и каждый день распространяется на здоровые части, поражая и уничтожая нашу страну», – добавил Аброськин.

10:01 Стоит отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе «вора в законе».

Законопроект был размещен на сайте украинского парламента и направлен на рассмотрение комитета по правоохранительной деятельности с пометкой «определен президентом как неотложный».

В пояснительной записке к проекту предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией». В законопроекте дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует «вор в законе».

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе «вор в законе», обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

В пояснительной записке в качестве образца для украинской законодательной инициативы называется опыт Грузии, где в 2005 году были приняты поправки в Уголовный кодекс, предусматривавшие уголовное наказание за пребывание в статусе «вора в законе». В записке также упоминается принятый в Италии в 1982 году закон, вводивший уголовное наказание за участие в преступной ассоциации мафиозного типа.

9:56 Что касается закона о ГБР, то народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту. В частности, народные депутаты должны принять поправку под номером 318, которая предусматривает обеспечение непрерывности расследования дел Евромайдана.

Кроме того, парламентарии должны принять проекты постановлений №2506 и №2507, которые предусматривают досрочное прекращение полномочий народных депутатов от фракции «Слуга народа» Александра Кубракова и Алексея Кучера. Как известно, Кубраков был назначен на должность главы Укравтодора, а Кучер - председателем Харьковской областной государственной администрации.

Также в этот день планируется рассмотреть первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве», №1209 и 1209-1, и соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины, № 1210 и 1210-1.

Согласно повестке дня, к рассмотрению в первом чтении запланированы: проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» № 2237 и 2237-1; проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств», №2078 и 2078-1; проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» (по вопросу совмещения помощников-консультантов народных депутатов Украины)», №№ 2313, 2313-1, 2313-2, 2313-3.

Для включения в повестку дня и принятия решения предлагается Проект Закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики, № 2318 и 2318-1.

Для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины запланирован Закон Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат» с предложениями Президента Украины от 07.11.2019», №1231.

В этот день также планируется рассмотреть ряд постановлений.