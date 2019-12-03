Президент внес в Раду законопроект о «преступном сообществе» – за статус «вора в законе» можно сесть до 10 лет и лишится всего имущества

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект № 2513 о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке говорится о большом влиянии «воров в законе» на криминальную обстановку в Украине, а также на различные сферы жизни.

В качестве успешного примера внедрения подобных законов в странах бывшего СССР приводится Грузия. Также отмечается, что закон соответствует мировым практикам, в том числе и исходя из опыта Италии, Китая.

Ректор Одесской юридической академии и бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook написал, что этот проект закона предусматривает и дополнение Уголовного Кодекса статьей 255-1, в котором уже будет закреплено такое понятие как «вор в законе».

За организацию и управление преступным сообществом предусматривается наказание в виде 7-12 лет лишения свободы, а за принадлежность к «ворам в законе» можно получить от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

При этом закон предусматривает освобождения субъекта от уголовной ответственности в случае тесного сотрудничества с правоохранителями.

Напомним, что ранее Аброськин заявил, что что последние «разборки» криминалитета в Харькове и Киеве свидетельствуют о перераспределении власти среди преступников в разных регионах, которые могут стать причиной жертв и среди мирных граждан.

Также ранее первая заместительница председателя Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявлял, что «воры в законе и мошенники пытались выдать себя за политических беженцев».

Отметим, что в Украине регулярно задерживают иностранцев со статусом «воров в законе», но с ними фактически не могут ничего поделать. Многих выдворяют со страны, но они через время снова возвращаются в Украину.