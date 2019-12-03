«Дело об импичменте закрыто», – Трамп поблагодарил Зеленского за очередное опровержение о давлении

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский снова опроверг, что американский лидер мог давить на него, поэтому дело об импичменте можно считать закрытым.

Об этом он сообщил в Twitter, передает «Украинская правда».

«Срочные новости: Президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и звонков. Если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, дело (об импичменте, – ред.) было бы закрыто!» – написал Трамп.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

«Спасибо Президенту Зеленскому. Дело (об импичменте, – ред) закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!», – писал Президент США.

Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Трамп также ретвитил посты c последним интервью Зеленского, где Президент Украины заявил, что он «никогда не разговаривал с Президентом США с позиции «услуга за услугу».

Ранее Президент США Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование импичмента. Такое заявление он сделал после прочтения отчета республиканцев из Палаты представителей, в котором те отвергают обвинения демократов, лежащие в основе расследования по импичменту Трампа.

До этого ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.