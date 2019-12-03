«Дело об импичменте закрыто», – Трамп поблагодарил Зеленского за очередное опровержение о давлении

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский снова опроверг, что американский лидер мог давить на него, поэтому дело об импичменте можно считать закрытым.

Об этом он сообщил в Twitter, передает «Украинская правда».

«Срочные новости: Президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и звонков. Если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, дело (об импичменте, – ред.) было бы закрыто!» – написал Трамп.

«Спасибо Президенту Зеленскому. Дело (об импичменте, – ред) закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!», – писал Президент США.

Трамп также ретвитил посты c последним интервью Зеленского, где Президент Украины заявил, что он «никогда не разговаривал с Президентом США с позиции «услуга за услугу».

Ранее Президент США Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование импичмента. Такое заявление он сделал после прочтения отчета республиканцев из Палаты представителей, в котором те отвергают обвинения демократов, лежащие в основе расследования по импичменту Трампа.

До этого ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

 
NIKOLAEV

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