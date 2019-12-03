Кормышкин согласился сесть за стол переговоров с «группой Стадника», чтоб вывести облсовет из кризиса и решить важные для области вопросы

Юрий Кормышкин предложил убрать кадровые вопросы с повестки дня, а также призвал людей дать оценку поступку своих избранников.

«Уважаемые коллеги, присутствующие, кто приехал сегодня на сессию. Сегодня ровно 4 года, как мы стали депутатами, были определены наши полномочия. Это было 4 декабря 2015. За 4 года мы пришли к тому, что сегодня главные вещи, которые необходимы нашей области - бюджет, депутаты не принимают, не приходят на сессии. А 29 числа, когда кто-то пытался сделать шабаш без председателя областного совета, где все кричали «все мы хотим бюджетные вопросы», сегодня не пришли. А пока заместитель председателя областного совета, Кротов говорит о проблеме депутатских средств. Придите, давайте уберем кадровые вопросы, проголосуем за ангиограф, за дом, где необходимо 3 млн добавить ребенку, там, где дети в программе «Забота», - сказал Кормышкин.

Депутат также призвал прийти всех депутатов, убрать с повестки дня спорные вопросы и проголосовать за важные для области.

«Я так думаю, в следующий раз людям, которые приезжают на сессию, уже будет стыдно и позорно ехать в этот зал, потому что мы, депутаты разных сторон, достали уже своим бездействием. И когда говорят «давайте придем завтра – послезавтра» ... Вы придете, если глава ОГА вам позвонит, вы придете, хоть сегодня после обеда и будете здесь до 12 ночи сидеть. Давайте соберемся все здесь вместе без главы ОГА и без других, пообщаемся, и дальше примем решение. Мы местное самоуправление. Еще хочу поблагодарить людей, кто приехал на сегодняшнюю сессию. И попросить у вас прощения, что депутатский корпус, который сегодня не пришел, не смог принять эти важные вопросы, пусть люди дадут оценку», - отметил Кормышкин.

Депутаты, которые сегодня собрались на сессию, перешли в депутатскую комнату после оглашения двухчасового перерыва для обсуждения выхода из кризиса областного совета. Глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин поддержал предложение Виктории Москаленко создать рабочую группу и провести ее заседание в пятницу 6 декабря.

«Я скажу свое мнение. Я думаю, коллеги от «Нашего Края» поддержат. Мы согласны с тем, что надо сначала провести бюджетную сессию, решить все рабочие вопросы для Николаевской области. Выбрать 6 или 4 депутата от группы, которые будут уполномоченными спикерами. И в следующую кадровую сессию вынести все вопросы: главы комиссий, заместители, председатели, но в соответствии с регламентом их надо вынести сначала. Мы поставим подписи и увидим кто, что хочет. Я такой вариант поддерживаю», - добавил Кормышкин.

Напомним, во вторник, 3 декабря, в Николаевском областном совете должна была пройти 30-я внеочередная сессия областного совета, однако из-за маленького количества депутата заседание даже не открыли.